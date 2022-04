Reparieren statt wegwerfen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 9. April öffnete nach langer Coronapause das Reparaturcafé wieder seine Türen. Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn warteten schon einige Gäste vor dem Eingang. 40 Minuten nach der Eröffnung konnte alle zwei Minuten ein Kunde angerechnet werden. Viele Messer und Scheren wurden zum Schleifen gebracht und gebräuchliche Haushaltsgeräte sowie Staubsauger, Kaffeemaschinen, Kompaktanlagen und vieles mehr. Uhren, Kameras, Tablets, PCs und Handys können nicht repariert werden. Zufriedene Gäste und Kunden belohnten die Reparaturen der ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Wir sind immer am zweiten Samstag im Monat von 9 bis 12 Uhr da. Je nach Auslastung können Reparaturen nur bis 11.00/11.15 Uhr angenommen werden.Wir sind zu finden in der Uhlandstraße 17/1 in 78532 Tuttlingen. Die Reparaturen werden von ehrenamtlichen Mitarbeitern auf Spendenbasis durchgeführt. Die Spenden werden an Lebens.Werk weitergeleitet.