Reparatur-Café feiert einjähriges Bestehen

Vergangene Woche hat das Lebenswerk der Kreisdiakonie eineinhalb Jahre nach seinem Start offizielle Einweihung gefeiert (wir haben berichtet). Einen weiteren Grund zum Feiern hat das Ehrenamts-Team um Bruno Stetter: Das Reparatur-Café, in dem sie sich engagieren, ist ein Jahr alt geworden.

Im April 2017 war das Reparatur-Café unter dem Dach des Lebenswerks an der Föhrenstraße 3 gegründet worden. Seitdem hat es jeden zweiten Samstag im Monat (außer im August) von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Durchschnittlich werden je Öffnungstag 15 bis 20 defekte Gegenstände und Geräte repariert.

Ein etwa 20-köpfiges Team aus Ehrenamtlichen kümmert sich um den Ablauf im Café-Bereich und in der Werkstatt. Die meisten der Ehrenamtlichen haben früher als Elektriker, Elektroniker oder Mechaniker gearbeitet und können im Reparatur-Café von ihrer Berufserfahrung profitieren sowie ihr Wissen an Laien weitergeben. Interessierte können an den Öffnungstagen mit ihrem defekten Gerät ohne Anmeldung vorbeikommen. „Wir freuen uns, dass das Reparatur-Café so gut angenommen wird und können neue Mitarbeiter immer gebrauchen“, sagt Bruno Stetter, der seit Beginn als Ehrenamtlicher dabei ist. Neben Elektrikern werden auch Fachleute für Sonderaktionen gesucht, zum Beispiel Uhrenmacher und Messerschleifer oder Personen, die sich mit Holzarbeiten oder der Reparatur von Mobilfunkgeräten auskennen.