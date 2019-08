Renquishausen zahlt bei Bezirksliga-Rückkehr Lehrgeld

Während die Bezirksliga-Fußball von Kickers Lauterbach (3:2 gegen die SG Schramberg/Sulgen) und die FSV Schwenningen (2:0 gegen den SC Wellendingen) einen perfekten Auftakt feierten, musste der dritte Aufsteiger, der SV Renquishausen, bei der 1:4-Heimniederlage gegen den SV Winzeln Lehrgeld bezahlen. Der SV Villingendorf setzte sich bei der SG Deißlingen/Lauffen 4:2 durch und der SV Gosheim schlug im Derby den SV Bubsheim knapp 3:2 (s. Spiel des Tages). Landesliga-Absteiger FV 08 Rottweil kam bei der SG Bösingen/Beffendorf II nicht über ein 1:1 hinaus.

SG Bösingen/Beffendorf II – FV 08 Rottweil 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Marius Haaga (49.), 1:1 Johannes Wenzler (55.). - Schiedsrichter: Michael Steimle (Grünmettstetten). - Zuschauer: 100. Der FV 08 Rottweil, der ohne den erkrankten Spielmacher Simon Kläger antrat, zeigte eine schwache Leistung. Nach einem Fehler im Spielaufbau traf Marius Haaga mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern zur 1:0-Führung der Platzherren. Mit dem ersten gelungenen Angriff kam Rottweil kurz danach durch Johannes Wenzler zum Ausgleich. In der Schlussphase hatte Rottweil Glück nicht als Verlierer vom Platz zu gehen, als Torhüter Semih Gökdag schon ausgespielt war, die Gastgeber den Siegtreffer aber verpassten.

SV Renquishausen – SV Winzeln 1:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 beide Robin Rall (4., 14.), 0:3 Tim Ziegler (21.), 0:4 Robin Rall (52.), 1:4 Florian Beck (54.). - Besonderes Vorkommnis: Florian Beck schießt Foulelfmeter (71.) über das Tor. - Schiedsrichter: Niklas Mathis (Orsingen). - Zuschauer: 200. Ehe sich die Gastgeber versahen, lagen sie schon 0:3 in Rückstand. Winzeln spielte stark auf und ließ nie einen Zweifel am Sieg aufkommen. Insgesamt hatten die Gäste noch drei Aluminiumtreffer zu verzeichnen. Die Renquishausener Spieler retteten noch dreimal auf der eigenen Torlinie. Der Treffer zum 1:4-Endstand von Florian Beck war der erste Treffer für Renquishausen in der Bezirksliga, nachdem der SVR letztmals vor 34 Jahren in der höchsten Spielklasse des Bezirks spielte.

SG Deißlingen/Lauffen – SV Villingendorf 2:4 (2:1). Tore: 1:0 Robin Schumpp (8.), 1:1 Denis Kimmich (12.), 2:1 Rouven Irion (18.), 2:2 Denis Kimmich (46.), 2:3 Florian Ehnis (50.), 2:4 Denis Kimmich (77.). - Besonderes Vorkommnis: eine gelb-rote Karte gegen die SG Deißlingen/Lauffen (54.). - Schiedsrichter: Edwin Rebholz (Pfeffingen). - Zuschauer: 200. Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, die auch schnell 2:1 in Führung lagen. Nach der Pause führten fünf Minuten Tiefschlaf bei der SG zur 3:2-Führung für den Gast aus Villingendorf. In der Schlussphase besaßen die Gastgeber noch zwei gute Möglichkeiten, um heranzukommen, aber schließlich brachten die Gäste aus Villingendorf den Vorsprung über die Zeit und siegten nicht unverdient.

FV Kickers Lauterbach – SG Schramberg/Sulgen 3:2 (0:0). Tore: 0:1 Arber Krasniqi (51.), 1:1 Daniel Bastiansen (58.), 1:2 Kevin Hoxha (61.), 2:2 Fabio Pfeifhofer (84.), 3:2 Niklas Käfer (90.+2). - Schiedsrichter: Fotis Josifidis (Onstmettingen). - Zuschauer: 250. Aufsteiger Lauterbach hatte in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel. In der zweiten Halbzeit nahm das Derby Fahrt auf. Neuzugang Arber Krasniqi brachte Schramberg/Sulgen in Führung, aber Daniel Bastiansen glich mit einem abgefälschten Freistoß aus. Nachdem die Gäste erneut in Führung gingen, schien Schramberg/Sulgen den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. In der Schlussphase drehte Lauterbach dann aber auf. Zunächst erzielte Fabio Pfeifhofer mit einem Distanzschuss den Ausgleich und in der Nachspielzeit gelang Niklas Käfer per Kopf, nach einer Ecke von Daniel Bastiansen, noch der umjubelte Siegtreffer.

FSV Schwenningen – SC Wellendingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Doguhan Albayrak (14.), 2:0 John-Steven Vilan (88.). - Schiedsrichter: Daniel Maier (Langenargen). - Zuschauer: 150. Aufsteiger Schwenningen legte gleich munter los und ging nach knapp einer Viertelstunde 1:0 in Führung. Danach versäumten es die Gastgeber nachzulegen. Dabei hatte die FSV allerdings auch zwei Aluminiumtreffer zu verzeichnen und einmal parierte SCW-Torhüter Heiko Angst glänzend. Nach der Pause kamen die Gäste besser ins Spiel, die FSV verlegte sich aufs Konterrn. Es dauerte bis zur 88. Minute bis ein Konter dann zum verdienten 2:0-Endstand führte.