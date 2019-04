Rennfahrer starten zum 50. Mal in Durchhausen

Zum 50. Mal startet am Sonntag, 28. April, das Radrennen des Radfahrvereins 1922 Durchhausen. Seit fünf Jahrzehnten eröffnen die Radrenner der Region die Saison im Schönbachtal. Sie kommen gerne nach Durchhausen, steht der RVD mitsamt der ganzen Dorfgemeinschaft doch hinter dieser langen Erfolgsgeschichte.

Heuer wird nun das 50. Radrennen in Durchhausen ausgetragen, und zahlreiche Besucher werden erwartet. Kinderaugen glänzen, wenn die Rennfahrer vorbeihuschen, für die Zuschauer gibt es Speis und Trank. Und wer mal Rennluft schnuppern möchte, ist eingeladen zum Anfängerrennen für alle Mädchen und Jungen von fünf bis 14 Jahren.

Blickt man in die Vereinsgeschichte zurück, so steht der Durchhauser Radfahrverein für Kontinuität im Rennradsport. Insgesamt veranstaltete der RVD 78 Radrennen, unter anderem das große Radrennen am 14. Juli 1963 „Quer durch die Baar“. Das erste Radrennen wurde aus Anlass des 3. Fests des Radsportbezirks „Schwenningen“ am 13. Mai 1923 in Durchhausen mit 39 Teilnehmern ausgefahren. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es sechs Rennen im Dorf. 1957 im Mai wurde ein Radrennen über Schura-Gunningen und Seitingen organisiert, und am 8. Juni 1958 sogar ein „Vierer Mannschaftsfahren“ mit der Rundtour Talheim-Tuningen-Schura-Gunningen-Seitingen.

Die Durchhauser waren auch außerhalb der eigenen Gemarkung ein aktiver Rennausrichter. So wurde allein vier Mal das internationale Kriterium „Rund um den Aldinger Wasserturm“ veranstaltet, einmal ein Radrennen in Trossingen und sogar eines in Renquishausen. 1978 wurde die Württembergische Schülermeisterschaft in Durchhausen ausgefahren, 1988 die Württembergische Querfeldeinmeisterschaft. Insgesamt elf Schul-Radsporttage mit Teilnehmern aus dem ganzen Kreisgebiet kann der RVD für sich verbuchen.

Am 23. März 1969 wurde der erste Frühjahrsklassiker in Durchhausen ausgefahren. Damals waren 77 Amateure am Start und die Strecke führte von Durchhausen nach Oberflacht und zurück, insgesamt 6,3 Kilometer. Frieder Hils aus Schwenningen war beim ersten Rennen der schnellste Fahrer. Seit 1998 führt die Rundstrecke durchs Dorf (1350 Meter).

Der RVD hatte auch immer aktive Rennfahrer. Erfolgreich war zu Beginn Leopold Höfler. In den 1960 Jahren waren es die Gebrüder Egon und Helmut Stoffel aus Seitingen und Peter Eckhardt war bester Jugendfahrer des WRSV bei der DM in Düren (Rheinland). Eine starke Rennmannschaft mit 14 Fahrern im Jugend- und Amateurbereich hatte der RVD in den 1980/90er Jahren.

Anfängerrennen

Einmal Rennluft schnuppern, auf einer historischen Rennstrecke sein Bestes geben und unter dem Applaus der Zuschauer über die Ziellinie fahren: Das alles kann man erleben beim Anfängerrennen. Am Sonntag, 28. April, um 12.15 Uhr gibt Bürgermeister Simon Axt den Startschuss. Alle Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 14 Jahren dürfen mitmachen. Ein verkehrstüchtiges Fahrrad (egal, welcher Bauart) und einen Helm müssen die Teilnehmer mitbringen. Die Anmeldung ist möglich bis 12 Uhr bei Start und Ziel. Dank einer Spende erhält jeder Teilnehmer einen Siegerpokal und eine Urkunde. Der RVD freut sich über viele Teilnehmer.