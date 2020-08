Remis: SV Geisingen schenkt 2:0-Führung kurz vor dem Spielende her

Der SV Geisingen hat in der Bezirksliga Badischer Schwarzwald zum Saisonauftakt einen Sieg liegen gelassen. Binnen zehn Minuten verspielte der SVG seine 2:0-Führung gegen den FC Hochemmingen und kam nur zu einem Remis. Dem FV Möhringen hingegen gelang gegen den SV Rietheim kein Treffer.

Bezirksliga Bad. Schwarzwald

SV Geisingen – FC Hochemmingen 2:2 (1:0). Die erste Hälfte gehörte den Hausherren, die mit dem 1:0 aus der 18. Minute in die Pause gingen. Das Spiel verflachte. In der 74. Minute baute Geisingen die Führung aus. Nach der 81. Spielminute gelang Hochemmingen der Anschlusstreffer. Kurz vor Schluss kam es zu einem Foul im Strafraum der Gastgeber mit der Folge einer Ampelkarte. Der fällige Elfmeter wurde zum Endstand von 2:2 verwandelt. - Tore: 1:0 (18.) Luca Arceri, 2:0 (74.) Mario Köhler, 2:1 (81.) Jannik Greguric, 2:2 (89. Strafstoß) Mario Buccelli. Schiedsrichter: Anatoli Skirtak (Tuttlingen). Zuschauer: 120. Gelb-Rot: (88.) SV Geisingen.

FV Möhringen – SV Rietheim 0:3 (0:1). In der ersten halben Stunde verlief die Begegnung ausgeglichen. In der 38. Spielminute nahmen die Gäste das Spielgeschehen in die Hand und erzielten das 1:0 vor der Halbzeit. Nach der Pause kreierte Rietheim weitere Torchancen, die zum 2:0 und 3:0 aus Sicht der Gäste führten. Möhringen steckte nie auf, aber ein Treffer wollte nicht gelingen. - Tore: 0:1 (38.) Manuel Geiger, 0:2, 0:3 (65., 81.) Tobias Groß. Schiedsrichter: Valeri Baidin (St. Georgen). Zuschauer: 100. (hgb)

Kreisliga A, Bodensee Staffel 2

SV Orsingen-Nenzingen – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 5:0 (1:0). – Schiedsrichter: Magnus Bürgemann (Hilzingen). – Zuschauer: 220. – Tore: 1:0 (31. Minute) Florian Wochner, 2:0 (56.) Robin Trisner, 3:0 (62.) Manuel Probst, 4:0 und 5:0 (81./90.) Robin Trisner. – Gelbe Karten 2/2.

SG Buchheim-Altheim-Thalheim/Kreenheinstetten-Leibertingen – SC Gottmadingen-Bietingen II 3:1 (2:0). – Schiedsrichter: Amando Löffler (Zizenhausen). – Zuschauer: 100. – Tore: 1:0 (27. Minute) Tim Schell, 2:0 (34.) Sebastian Knittel, 2:1 (54.) Philipp Thiel, 3:1 (90.) Simion Blender. – Besondere Vorkommnisse: Gelb/Rote Karte Niclas Fischer (SC Go-Bi, 90.+1).

Hattinger SV – FSG Zizenhausen/Hi/Ho 2:3 (0:2). – Schiedsrichter: Gordon Hügel (Konstanz). – Zuschauer: 130. – Tore: 0:1 (12. Minute) Tobias Schafhäutle, 0:2 (34.) Marvin Klink, 2:1 (59.) Ercan Soysal, 2:2 (74./Foulelfmeter) Anilk Bagci, 2:3 (90.+2) Erdal Akkol. (hd)

Kreisliga B 4 Badischer Schwarzwald

SV Geisingen II – FC Hochemmingen II 7:0 (4:0). - Tore: 1:0 Kwiring (15.), 2:0 Rau (16.), 3:0 Münch (32.), 4:0 Kwiring (45.), 5:0 Degenkolb (59.), 6:0 Giantomasi (72.), 7:0 Becker (74.). Schiedsrichter: Stefan Feder.

FV Möhringen II – SV Rietheim II 5:4 (3:1). Tore: 1:0 Portius (12.), 1:1 Weisser (14.), 2:1, 3:1 Portius (34., Foulelfmeter, 36.), 4:1 Hainke (48.), 5:1 Schaar (51.), 5:2, 5:3 Weisser (64., 69.), 5:4 Bichweiler (79., Foulelfmeter). Schiedsrichter: Hubert Raymond. (hgb)