Rektor Hartwig Hils erlebt emotionale Verabschiedung

Der Schulleiter der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen, Hartwig Hils, ist am Dienstag von mehr als hundert geladenen Gästen, darunter auch Ausbilder regionaler Unternehmen, im Foyer seiner Schule verabschiedet worden. Emotional und berührend waren die Dankesworte, die nicht nur von den Vertretern der Bildungseinrichtungen, Lehrerkollegen, dem Regierungspräsidium Freiburg und weiteren Partnern kamen, sondern auch per Videogruß von Schülern mit Handicap und weiteren benachteiligten jungen Menschen eingespielt wurden. Für diese hatte sich Hils stark gemacht und ihnen eine Zukunftsperspektive damit gegeben. Der scheidende Schulleiter war mehrfach zu Tränen gerührt. Landrat Stefan Bär bezeichnete Hils als „Impulsgeber“ und „loyalen Partner“. Er lobte den intensiven Kontakt des Schulleiters zu den Betrieben und hob seinen „sozialen Charakter“ hervor. Lustig wurde es bei einer originellen Darbietung der Religionslehrer, die Hils zum Abschied einen Schirm mit den besten Wünschen schenkten. Mit einer einstudierten Choreographie verabschiedete die Sportgruppe des Technischen Gymnasiums der Steinbeis-Schule ihren Rektor, der zum neuen Schuljahr an das Mädcheninternet Heimschule in Kloster Wald wechselt (wir berichteten). Hils bedankte sich für die Lobes- und Dankesworte sowie für die zahlreichen Geschenke. Der Lehrerchor und das schuleigene Bläserensemble sorgten für die musikalische Umrahmung.