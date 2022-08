Rekordmonat: Im Juli wurden 116 Babies geboren

Es war ein Rekordmonat: Im Juli sind im Landkreis Tuttlingen 116 Babies geboren worden. Eines von ihnen ist Maria Rosmarie. Sie ist das 113. Baby, das im diesjährigen Juli im Klinikum Landkreis Tuttlingen das Licht der Welt erblickt hat. Am gleichen Tag folgten noch drei weitere Babys, sodass die Anzahl an Babys im August auf die Rekordzahl stieg.

„So viele Geburten in einem Monat hatten wir noch nie. Auch insgesamt in den ersten acht Monaten diesen Jahres kamen bei uns mehr Babys auf die Welt als bisher“, sagt der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Abdulnaser Shtian. Besonders bemerkenswert: Der August vor einem Jahr war der bis dahin geburtenstärkste Monat des Klinikums in Tuttlingen – mit 114 Babys.

In der Nacht zum 31. Juli um 03:01 Uhr ist Maria Rosmarie auf die Welt gekommen. Ihre Eltern Miriam und Stefan Rutschmann aus Mühlheim freuen sich mit dem Team der Geburtshilfe in Tuttlingen, dass ihr Nachwuchs aufgrund der Rekordzahl in besonderer Erinnerung des Klinikums bleiben wird.

Überforderung der Hebammen droht (noch) nicht

Sich darüber Sorgen machen, dass der Tuttlinger Kreißsaal überlastet werden könnte, müssten sich werdende Eltern aber nicht: „Unser Hebammenteam mit jungen sowie erfahrenen Hebammen ist sehr gut besetzt und jede werdende Mutter herzlich willkommen“, erklärt die leitende Hebamme Andrea Busch.

Warum gerade immer der Sommer so geburtenstark ist, kann das Team der Geburtshilfe in Tuttlingen nicht beantworten. „Schon lange sind die Sommermonate die geburtenstärkeren Monate im Jahr. Ein eindeutiger Grund dafür ist uns aber nicht bekannt.“, so Andrea Busch, die bereits auf 36 Jahre Berufserfahrung zurückblickt.

Auch insgesamt steigt die Zahl der Geburten im Tuttlinger Kreißsaal seit mehreren Jahren stetig an. Im Jahr 2021 waren es mit 1004 Geburten erstmals über 1000. Und auch für 2022 erwartet das Klinikum wieder mehr als 1000 Geburten. Spätestens dann fällt der nächste Geburtenrekord.