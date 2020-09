Rekord in Tuttlingen: Mehr als 100 Babys im August geboren

Cassian Alexandru ist ein besonderes Baby. Nicht nur für die Eltern Christina und Alexandru Tuta. Sondern auch für das Klinikum Landkreis Tuttlingen. Der Junge ist das 100. Baby, das im August im Tuttlinger Krankenhaus auf die Welt gekommen ist. Ein neuer Rekord.

„100 Geburten in einem Monat hatten wir noch nie“, sagt Dr. Bernhard Martin, Chefarzt der Frauenklinik. Bis zum Ende des Monats August ist die Bestmarke auf 109 Babys angestiegen. Auch die Leiterin der Mutter-Kind-Station, Tatjana Seibel, bestätigt: „So viel wie in diesem Monat war auf unserer Station noch nie los“. In den vergangenen Monaten und Jahren waren es im Schnitt 80 Geburten pro Monat im Gesundheitszentrum Tuttlingen.

Seit mehreren Jahren steigt die Zahl der Geburten im Tuttlinger Kreißsaal stetig an. Insgesamt 960 Geburten waren es im Jahr 2019. „Wir freuen uns, dass unser wohnortnahes Angebot für eine begleitete Geburt so gut angenommen wird. Die Investitionen der vergangenen Jahre in die Geburtsstation und den Kreißsaal haben sich gelohnt“, sagt der neue Geschäftsführer Dr. Sebastian Freytag.