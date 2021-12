Reitverein Tuttlingen: leichter Aufwind

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 26. Oktober 2021 fand die Generalversammlung im Gasthaus Löwen in Möhringen statt. Der Vorsitzende, Norbert Mattes, begrüßte die Teilnehmer und bedauerte die geringe Teilnehmerzahl. Er informierte die Anwesenden über die notwendigen Investitionen, um die Anlage wirtschaftlich betreiben zu können, den Auflagen der Behörden zu entsprechen, was wiederum den Fortbestand des Vereins sichert.

Am 8. Oktober 2021 fand bereits die Jugendversammlung statt. Die Jugendvertreterin, Theresa Kaufmann, berichtete über die hohe Teilnehmerzahl und somit über das große Interesse der Jugendlichen am Verein. Leider waren die Aktivitäten im Jahre 2020 wegen Corona sehr niedrig. Laut Bericht des Sportwartes, Steffen Giesser, beteiligte sich der Verein am Ferienprogramm der Stadt Tuttlingen und führte noch ein Abzeichenlehrgang durch. Für 2021 sind einige Aktivitäten geplant und bereits durchgeführt. Auch die Turnierteilnahme war vielfältig und die Jugendlichen brachten viele Schleifen für sehr gute Platzierungen nach Hause.

Die noch offenen Ämter im Vorstand wurden durch die Wahlen wie folgt besetzt: Schriftführer Sven Weisser; stellvertretende Vorsitzende in Personalunion mit Kassiererin Marianne Hintz.