Reiterfreunde veranstalten am Montag wieder den Nendinger Volksritt

Die Reiterfreunde Nendingen veranstalten unterstützt vom Turnverein am Montag, 3. Oktober, auf dem Sportgelände den 17. Nendinger Volksritt. Dieser war zuletzt 2019 ausgerichtet worden und dann coronabedingt 2020 und 2021 ausgefallen. Die Reiter legen eine circa 20 Kilometer lange Strecke zurück. Diese führt rund um Nendingen durch Wälder, Täler und Wiesen. Die Teilnehmer müssen an Stationen Prüfungen, Geschicklichkeitsaufgaben, Hindernisse und Fachfragen zum Reitsport absolvieren. Sie sammeln dabei Punkte für die Wertung. Gestartet wird in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Neben dem Wanderpokal für den Punktbesten gibt es Ehrenpreise für die größte Teilnehmergruppe, den ältesten Teilnehmer, jene oder jenen mit der weitesten Anreise und für die fünf jüngsten Reiter. Auf dem Festgelände vom Turnverein sorgt das TV-Wirte-Team für Speisen und Getränke.