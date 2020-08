Reisewarnung mitten im Urlaub: Wie eine Familie unter diesen Umständen den Spanienurlaub erlebt

Mitten im Urlaub in Andalusien haben Schwäbische.de-Redakteurin Anja Schuster aus Tuttlingen und ihre Familie von der Reisewarnung für Spanien erfahren.

Die Nachricht sei nicht ganz überraschend gekommen, schließlich waren drei Regionen in Spanien schon vor vergangenem Freitag als Risikogebiet gelistet. Aber: „Wir verstehen das nur sehr bedingt“, sagt Anja Schuster. Denn die Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort seien sehr strikt und umfassend.

Den Mund-Nase-Schutz tragen wir nur dann nicht, wenn wir schlafen oder essen. Anja Schuster, Redakteurin

Noch genießen Schusters ihren Urlaub in Isla Cristina. Die Familie – neben zwei kleinen Mädchen zählt auch ein Hund dazu – zeltet auf einem Platz in Meeresnähe.

Umfangreiche Maßnahmen getroffen

Anja Schuster: „Den Mund-Nase-Schutz tragen wir nur dann nicht, wenn wir schlafen oder essen.“ Sonst sei die Gesichtsmaske überall in Spanien vorgeschrieben, sobald man das Haus verlässt. Selbst am Strand.

Vergisst man sie doch einmal, könne man sicher sein, dass der nächste Passant einen darauf hinweise. Ebenfalls umfangreich seien die Hygienemaßnahmen im sanitären Bereich. „Alles läuft vorbildlich ab. Wir haben weder Angst noch die Sorge, uns anzustecken“, so Schusters.

Per Internet hat sich die Familie erkundigt, wo sie sich nach der Einreise nach Deutschland testen lassen kann. Ein Rastplatz in Freiburg wäre eine Möglichkeit.

Ab Donnerstag, 20. August, gibt es zudem eine zentrale Corona-Abstrichstelle in der Tennishalle in Schwenningen, bei der sich Reiserückkehrer aus dem Ausland unter Vorlage von Nachweisen wie Flugticket, Hotel- oder Tankquittung kostenlos testen lassen können.

Am Freitag fahren Schusters wieder Richtung Heimat. Anja Schuster ist derzeit in Elternzeit, ihr Mann Andreas ist als Rechtsanwalt selbstständig tätig. Er fängt am Montag wieder an zu arbeiten.

Wir hoffen deshalb, dass die Testergebnisse bald vorliegen. Anja Schuster, Redakteurin

Falls bis dahin noch kein Ergebnis da sein sollte, wird er das ausschließlich im Homeoffice und via Telefon und Mail tun. Aber bald schon stehen wieder erste Termine vor Gericht an, das wäre unter Quarantänebedingungen schwierig.

Anja Schuster: „Wir hoffen deshalb, dass die Testergebnisse bald vorliegen.“ Den Urlaub vorzeitig abzubrechen, sei für sie nicht in Frage gekommen. Sie genießen die restliche Zeit bei herrlichem Wetter, tollem Strand und wunderbarem Meer. Der Alltag kommt früh genug wieder.

