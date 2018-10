Reisefotograf entführt Besucher nach Südafrika

Multivision Südafrika: Von Kapstadt bis in den Kruger-Nationalpark hat Reisefotograf Dirk Bleyer die rund 400 Besucher in der Stadthalle beim Auftakt der „tutto mondo“-Eventreihe 2018/19 geführt.

Menschen, Tiere, Landschaften: Aus dem Film- und Bildmaterial von drei Reisen quer durch Südafrika gestaltete Bleyer einen seiner „Travelogues“. Die Flut der optischen Eindrücke wurde mit Musikstücken wie „Land of Wonders“, „Baboons Life“ und „Inside the Canyon“ unterlegt, passend zu den jeweiligen Filmsequenzen. Anhand von eingeblendeten Landkarten konnten die Zuschauer die jeweiligen Reiserouten verfolgen: Vom majestätischen Tafelberg in die Missionsstation Wuppertal, weiter zum Kap der guten Hoffnung und dann in den Norden des 1,2 Millionen Quadratkilometer großen Landes.

Um ganz besonders eindrucksvolle Tierporträts zu „schießen“, um seltene Steingravuren und Höhlenmalereien zu finden, hatten Bleyer und seine Frau Aneta keine Strapazen gescheut und sich auch aus der relativen Sicherheit von Safari-Fahrzeugen herausgewagt.

Den zahlreichen Bekanntschaften – weiß wie schwarz, vom Elefantenflüsterer bis zum König der Venda – sind in der Multivisions-Show Passagen gewidmet. Auch Eindrücke des modernen Stadtlebens und der immer noch ärmlichen Townships fehlen nicht. Das auf zwei Tonnen Lebendgewicht aufgepäppelte Flusspferd Jessica kommt in der Stadthalle ebenso gut an wie das genüssliche Schlammbad der Elefanten. Diese Dickhäuter haben es Bleyer besonders angetan: Auf der neun mal fünf Meter großen Leinwand wirken einzelne Rüsselhaare bei Nahaufnahmen mächtig wie Äste.

Bei einigen der Bildpaare der oft langsamen Überblend-Technik musste der Zuschauer rätseln, worum es denn gerade ging. Hinweise auf Bleyers Kameras, Aufnahme-Modi und Zubehör fehlten so manchem Hobbyfotografen im Saal. Auch hätte eine Straffung der – inklusive Pause mit Weinverkostung – zweieinhalb Stunden währenden Show gut getan. „Koffer packen und nach Südafrika reisen!“ riet der Reisefotograf dem applaudierenden Publikum.