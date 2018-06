Reinhören? Reinhören!

Alle Jahre wieder - und 2014 zum 20. Mal steigt ab Freitag, 11. Juli, der Tuttlinger Honberg-Sommer. Auch in diesem Jahr kommen viele Stars, oder jene, die in den Startlöchern zu größerem Ruhm stehen, ins Zirkuszelt in der Burgruine. Wer steht auf der Bühne? Was wird gespielt? Nachfolgend gibt es einen Überblick über die Bands und Künstler sowie Videos zum Reinschauen und Anhören.

Freitag, 11. Juli, 20 Uhr: Zum Auftakt haben sich Dr. Quincy & his Lemonshakers für ein - nach eigenen Angaben - „einmaliges Comeback“ angekündigt. Die Herren bieten ein Programm vollgepackt mit Rock ’n’ Roll und Schnulzen der 50er- und 60er-Jahre. Karten für „The very last concert“ gibt es im Vorverkauf für 23,10 Euro und an der Abendkasse für 24,50 Euro.

Samstag, 12. Juli, 20 Uhr: „I don’t want a lover“, „Summer Son“, „Inner Smilie“ ... na, klingelt’s? Das sind nur drei Titel der schottischen Band Texas, die ziemlich bekannt sind, die Band aber dann doch nicht so richtig bekannt machten. Was die Schotten um Frontfrau Sharleen Spiteri alles drauf haben, zeigen sie an diesem Abend, unter anderem mit Songs aus ihrem 2013er-Album „The Conversation“. Karten gibt’s im VVK für 45,10, an der AK für 46,50 Euro und eine Hörprobe hier: http://www.youtube.com/watch?v=R8kRBtZLHlU

Sonntag, 13. Juli, 18 Uhr: Finale oho, Finale ohohoho ... Aber vorher gibt es noch feine Musik aus Brasilien. Zwar haben Jogis Jungs die Selecao aus dem Stadion gefegt, aber das hindert Flavia Coelho nicht daran, auf dem Honberg heiße Rhythmen und ihren eigenen Musikstil, den „Bossa Muffin“, zu intonieren. Die Einstimmung auf das große Spiel unserer Nationalmannschaft beginnt um 18 Uhr, im Anschluss wird das Finale auf Leinwänden auf dem Festival gezeigt. Karten für das Konzert gibt es für 14,30 Euro im VVK und 15,50 Euro an der AK. Und musikalische Eindrücke hier: http://www.youtube.com/watch?v=HxjMcvgChBM

Montag, 14. Juli, 20 Uhr: Sie ist schon Stammgast im Festivalzelt: Christina Stürmer. Auch dieses Jahr ist sie wieder mit dabei. Und im „Schlepptau“ hat sie als Special Guest Mark Forster. Österreichs erfolgreichste Sängerin kommt mit dem Album „Ich hör auf mein Herz“. Karten gibt es im Vorverkauf für 39,95 Euro. Und hier ein bisschen Musik: http://www.youtube.com/watch?v=UD32WUhdNIU und http://www.youtube.com/watch?v=fh_DQovJATw

Dienstag, 15. Juli, 20 Uhr: „Gscheid gfreid“ heißt das Programm von Kabarettistin Martina Schwarzmann. Sie hat viele Fans in und um Tuttlingen - darum ist ihr Auftritt auch bereits ausverkauft. Wer trotzdem lachen möchte, klickt hier: http://www.youtube.com/watch?v=WOqMp7S-2vw

Mittwoch, 16. Juli, 20 Uhr: Mit dem Palermo Acoustic Quintet kommt Pippo Pollina mal wieder auf dem Honberg vorbei. Sein jüngstes Album „L’Appartenenza“ erschien im Januar diesen Jahres und beschäftigt sich mit dem Thema Zugehörigkeit. Pollina ist italienischer Liedermacher und exzellenter Sänger, den Stoff für seine Lieder findet er in Alltag und Politik. Karten kosten im VVK 27,50 und an der AK 28,50 Euro. Und so hört sich das an: http://www.youtube.com/watch?v=7EA1AXjmPLE

Donnerstag, 17. Juli, 20 Uhr: Sie sind derzeit eine der erfolgreichsten deutschen Bands und „Immer in Bewegung“, so der Titel ihrer 2014er-Tour: Revolverheld. Es verwundert daher nicht, dass das Konzert bereits ausverkauft ist. Hörprobe: http://www.youtube.com/watch?v=Vf0MC3CFihY

Freitag, 18. Juli, 20 Uhr: Auf „Festival Tour 2014“ ist Alan Parsons Live Project - und gastiert dabei auch in der Donaustadt. Die Veranstalter versprechen, dass sich das Publikum auf ein Klangkunstwerk freuen darf, das aus Rock-Instrumenten und Orchesterarrangements, Synthesizern und Chorsätzen besteht. Karten gibt’s im VVK für 47,30 und an der AK für 48,50 Euro. Wer reinhören will: http://www.youtube.com/watch?v=3NnQ8HCYoVQ

Samstag, 19. Juli, 19 Uhr. Bereit für die schwarze Nacht? Auch tiefere und lautere Töne haben beim Honberg-Sommer Tradition, in diesem Jahr bestücken Subway to Sally und Faun - auf dem „Summer Trip 2014“ - den Abend für Leder, Lack und Nieten. Subway to Sally vereinen Rock und Metal mit mittelalterlichen Melodien und nutzen dafür Instrumente wie Drehleier, Laute oder Schalmei. Subway to Sally gelten als eine der besten Live-Bands Deutschlands. Sanft und märchenhaft sind Stichworte, die auf Faun zutreffen. Sie haben sich der mittelalterlichen Musik verschrieben und waren jüngst für den Echo nominiert. Karten: VVK 31,90, AK 33 Euro. Musik: http://www.youtube.com/watch?v=AETJnsxP9YA und http://www.youtube.com/watch?v=zr8d9sXioj4

Sonntag, 20. Juli, 20 Uhr: Weil der Bandname ziemlich unaussprechlich ist: Holstuonarmusigbigbandclub, nennen sich die Herren kurz HMBC. Sie improvisieren gerne und viel, nicht selten entsteht das Programm erst während des Auftritts. Der Sound mit Blasinstrumenten, Akkordeon, Percussion und Gesang ist speziell, ihr Song „Vo Mello bis ge Schoppomou“ wurde zum Gassenhauer. Karten gibt’s für 24,20 Euro im VVK und für 25,50 Euro an der AK. Video: http://www.youtube.com/watch?v=wmI2m06YFfc

Montag, 21. Juli, 20 Uhr: „The shocking Miss Emerald“ betitelt die gleichnamige Dame ihre diesjährige Tour, bekannt wurde sie mit dem Song „A Night Like This“. Und auf dem Honberg, so sagen die Veranstalter voraus, wird Hollands Pop-Jazz-Queen Caro Emerald mit ihrer Band beweisen, dass sie noch eine ganze Menge mehr zu bieten hat. Was, erfahren diejenigen, die eine Karte im VVK für 39,60 oder an der AK für 41 Euro erstehen. Hörprobe: http://www.youtube.com/watch?v=2A_q-boQQII

Dienstag, 22. Juli, 20 Uhr: Im Festival-Programm darf das Varieté nicht fehlen, und so zeigen wieder ausgesuchte Artisten und Künstler, was sie drauf haben. „Börlin“ lautet der Titel des Abends, im Mittelpunkt steht ein Treffpunkt für zeitgenössische Künste, Freigeister und Experimentierfreudige. Wer sich das Spektakel ansehen möchte, hat Karten für 27,50 Euro im VVK und 28,50 Euro an der AK im Angebot.

Mittwoch, 23. Juli, 19 Uhr: Niedeckens BAP „... zieht den Stecker“. Mit diesem Programm kommen die Kölner erstmals unplugged auf den Honberg. Seit März diesen Jahres ist die Band mit diesem Programm unterwegs - das selten gespielte Songs und reichlich Klassiker enthält, in einer anderen Version. Noch gibt es wenige Karten für 50 Euro im VVK - und 51 Euro an der AK. Das Konzert ist bestuhlt. Zu hören gibt es: http://www.youtube.com/watch?v=Fxj8tmBqm5U

Donnerstag, 24. Juli, 20 Uhr: Auch sie ist mittlerweile schöne Tradition, die A-Cappella-Nacht. In diesem Jahr intonieren Voxxclub, Onair und Fork ganz ohne Instrumente, obwohl es oft nicht so klingt. Auch dieser Abend ist bereits ausverkauft.

Freitag, 25. Juli, 19 Uhr: Hardrock trifft Metal, Krokus trifft Doro: Härtere Töne werden an diesem Abend im Zirkuszelt angeschlagen, der gleich von zwei Headlinern bestritten wird, nämlich der Schweizer Band Krokus und der deutschen Metal-Röhre Doro. Wer mal wieder so richtig die Haare fliegen lassen will, sollte sich für diesen Abend eine Karte sichern: VVK 39,60, AK 41 Euro. Ein paar Töne: http://www.youtube.com/watch?v=qZH5aY48BP8 und http://www.youtube.com/watch?v=nQFRB1kAd_4

Samstag, 26. Juli, 20 Uhr: Erstmals auf dem Honberg dabei sind in diesem Jahr Ten Years After. Woodstock 1969 machte die Herren bekannt, nach Tuttlingen kommen sie mit bekannten - wie „I woke up this morning“ - und weniger bekannten Hits. Zwei der Bandgründungsmitglieder sind noch dabei. Karten kosten im VVK 29,70 Euro und an der AK 31 Euro. Video: http://www.youtube.com/watch?v=QCgCYLe8yLc

Sonntag, 27. Juli, 20 Uhr: Den Abschluss des diesjährigen Festivals bildet Andreas Kümmert, der auf seiner „Here I am“-Tour in Tuttlingen Station macht. Bekannt wurde der Mann mit der besonderen Stimme durch seinen Sieg in einer TV-Castingshow. Karten für diesen letzten Abend gibt es für 28,60 Euro im VVK und 30 Euro an der AK. Und hier ein paar Eindrücke: http://www.youtube.com/watch?v=UyT4R8xS0l8

