Reichenbach trifft im Top-Spiel auf Dürbheim/Mahlstetten

In der Fußball-Kreisliga B 2 steht am Sonntag der 17. Spieltag an. Dabei kommt es in Reichenbach zum Top-Spiel zwischen dem Tabellenersten FCR und seinem schärfsten Verfolger SG Dürbheim/Mahlstetten. Der SV Schörzingen steht auf dem Relegationsplatz und muss diesen beim SV Böttingen verteidigen, was nicht einfach werden dürfte.

FSV Schwenningen II – SV Spaichingen (So., 13 Uhr/Vorrunde 5:2). Der Gast ist nach der jüngsten Heimniederlage auf Platz fünf abgerutscht. Im Schwenninger Moos ist es schwer, zu gewinnen.

SG Gosheim/Wehingen II – SV Deilingen (3:3). In Wehingen stehen sich zwei eher gleichstarke Teams gegenüber. Ein erneutes Remis ist nicht ausgeschlossen.

SG Durchhausen/Gunningen – FC Weigheim (So., 15 Uhr/5:3). Die Gastgeber können sich mit einem Sieg in Gunningen wieder Hoffnungen auf einen der drei ersten Plätze machen.

SpVgg Aldingen – SG Irndorf/Bärenthal (3:0). Alles andere als ein Sieg der Gastgeber gegen das Schlusslicht wäre eine Überraschung. Die SG wird in Aldingen wohl weiter ohne Sieg bleiben. Die Aldinger sind die einzige Mannschaft, die in der B2 noch ohne Heimniederlage ist.

FC RW Reichenbach – SG Dürbheim/Mahlstetten (2:0). Der Tabellenzweite SG Dürbheim/Mahlstetten muss in die „Höhle des Löwen“. Dort wäre eine Punkteteilung schon ein Achtungserfolg und würde die Tabellensituation an der Spitze unverändert lassen. Die SG ist auswärts noch ohne Niederlage.

VfR Wilflingen – SV Wurmlingen II (3:2). Die Heimmannschaft ist gefordert. Wenn der VfR vom Relegationsplatz weg will, muss er den Vorrundensieg wiederholen. Die Wilflinger haben allerdings erst einen Heimsieg auf ihrem Konto.

SV Böttingen – SV Schörzingen (1:2). In Böttingen ist es schwer für die Gastmannschaft, drei Punkte zu ergattern. Wenn die Platzherren die Vorrundenniederlage ausgleichen, können sie den SV Schörzingen in der Tabelle sogar überholen. Die Partie ist offen.