Reichenbach kann in Böttingen Aufstieg perfekt machen

In der Fußball-Kreisliga B 2 geht es am drittletzten Spieltag nochmals hoch her. Der FC RW Reichenbach kann die Meisterschaft mit einem Sieg beim SV Böttingen unter Dach und Fach bringen. Gute Chancen haben die SG Durchhausen/Gunningen (daheim gegen FSV Schwenningen II) und die SG Dürbheim/Mahlstetten (bei Absteiger SV Wurmlingen II).

SV Spaichingen – SV Schörzingen (So., 13 Uhr/Vorrunde 3:1). Der SV Spaichingen kann sich nicht mehr groß verändern in der Tabelle. Für den SV Schörzingen besteht noch eine Minimalchance auf den Relegationsplatz. Darum wird sich der Gast in Spaichingen reinknieen.

SV Wurmlingen II – SG Dürbheim/Mahlstetten (0:6). Die SVW-Reserve ist Außenseiter. Alles andere als ein klarer Erfolg der Gäste wäre eine große Überraschung.

SpVgg Aldingen – SG Gosheim/Wehingen II (So., 15 Uhr/4:4). Die Spielvereinigung sollte mit dem Heimvorteil etwas anfangen und den zwölften Sieg in der Saison landen können. Herschenken kann der Gast allerdings nichts. Die SG muss noch nach unten schauen.

FC Vorwärts Weigheim – SG Irndorf/Bärenthal (3:1). Das Duell der beiden Kellerkinder sollte vom Gastgeber FC Weigheim gewonnen werden können. Ein Sieg könnte den Weigheimern sogar vielleicht noch Platz zehn einbringen.

VfR Wilflingen – SV Deilingen (1:3). Hier muss der VfR Wilflingen auf Sieg spielen.

SV Böttingen – FC RW Reichenbach (1:2). In Böttingen ist Spannung angesagt. Mit einem Sieg in Böttingen wäre der FC Reichenbach durch und in die A2 aufgestiegen. Beide kennen sich aus unzähligen Begegnungen. Die Partie ist offen.

SG Durchhausen/Gunningen – FSV Schwenningen II (4:2). Wenn die Spielgemeinschaft den zweiten Platz halten will, muss sie das Heimspiel gegen die FSV-Reserve gewinnen. In Durchhausen wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung.