Reichenbach überrascht mit 4:3-Sieg beim FC Frittlingen

Am neunten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat sich der BSV Schwenningen durch ein 2:2 gegen die SG Fridingen/Mühlheim II mit nunmehr 16 Punkten auf den zweiten Platz vorgeschoben. Hinter dem BSV folgt eine Gruppe von sechs punktgleichen Mannschaften (jeweils 15). Den höchsten Tagessieg fuhr der SV Kolbingen mit 5:0 gegen den SV Tuningen ein. Spitzenreiter FSV Denkingen war spielfrei.

BSV 07 Schwenningen – SG Fridingen I/Mühlheim II 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 (7. Minute), 0:2 (49.) beide Arthur Drozzinin, 1:2 (60.) Adrian Süss, 2:2 (88.) Josip Matkovic. - Schiedsrichter: Valeri Baidin (VS-Villingen). - Zuschauer: 60. - Besondere Vorkommnisse: Beide Teams trafen in der ersten Halbzeit je einmal Pfosten oder Latte. Die Gäste stellten über eine Stunde lang die bessere Mannschaft. Der BSV erzielte mit einem Freistoß den Anschlusstreffer und zwei Minuten vor den Spielende aus abseitsverdächtiger Situation den 2:2-Ausgleich. Bester Akteur auf dem Spielfeld war der Schiedsrichter.

SpVgg Trossingen II – SG Durchhausen/Gunningen 3:4 (1:1). - Tore: 0:1 (8. Minute) Kai Hartelt, 1:1 (39.) Anatol Walter, 1:2 (57.) Florian Rabus, 2:2 (60./Foulelfmeter) Anatol Walter, 2:3 (77./Foulelfmeter) Andreas Patzak, 3:3 (80.) Fabio Saracino, 3:4 (81.) Andreas Patzak. - Schiedsrichter: Güven Doruk (Singen). - Zuschauer: 80. Es war ein offener Schlagabtausch während der gesamten Spielzeit. Die SG ging viermal in Führung, dreimal konnte die Trossinger Reserve fast schon im Gegenzug ausgleichen. Matchwinner beim Gast war der zweifache Torschütze Andreas Patzak. Am Ende siegte die glücklichere Mannschaft.

FC Frittlingen – FC RW Reichenbach 3:4 (1:1). - Tore: 0:1 (4. Minute) Dennis Ruks, 1:1 (45.+1) Simon Schnee, 2:1 (48.) Markus Steib, 2:2 (50.) Alexander Ruks, 3:2 (53.) Dragan Karanov, 3:3 (55.) Lukas Günthner, 3:4 (79.) Dennis Ruks. - Schiedsrichter: Ingo Bauer (Ammerbuch). - Zuschauer: 60. Die Gastgeber kamen ganz schlecht ins Spiel und mussten dem Ausgleich lange Zeit hinterherlaufen. Auch nach der Führung musste der FCF zweimal den Ausgleich zum 2:2 und 3:3 hinnehmen. Am Ende war dann der knappe Erfolg der Gäste etwas glücklich. Das Spiel nahm in der zweiten Hälfte teilweise etwas ruppige Züge an.

SV Kolbingen – SV Tuningen 5:0 (1:0). - Tore: 1:0 (34. Minute) Ramon Braun, 2:0 (47.) Lukas Hipp, 3:0 (79.) Yannick Frühwirth, 4:0 (80.) Patrick Hipp, 5:0 (90.+2) Moritz Müller. - Schiedsrichter: Dominik Waller (Ertingen). - Zuschauer: 200. Im Rahmen des Herbstfestes präsentierte sich der Gastgeber vor allem in der zweiten Hälfte in einer starken Form. Allerdings waren die Gäste keine fünf Tore schlechter. Sie vergaben zwei große Chancen, so kurz nach Wiederanspiel. Ein Garant für den 5:0-Sieg des SVK war auch Keeper Kevin Köhler.

SV Seitingen-Oberflacht – TV Wehingen 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 (16. Minute) Basiru Leigh, 1:1 (24.) Tim Bertsche. - Schiedsrichter: Karl Dollenmaier (Krauchenwies). - Zuschauer: 50. Keine der beiden Mannschaften konnte sich Vorteile erspielen. Der TV Wehingen ging in Führung, doch acht Minuten später gelang dem jungen Tim Bertsche der Ausgleich. Die beiden Torhüter, Platzer und Vogel, waren mit die stärksten Spieler ihrer Mannschaften.

SV Wurmlingen – FV Fatihspor Spaichingen 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 (41. Minute/Foulelfmeter) Saikou Joof, 2:0 (58.) Marc Beck, 3:0 (88.) Andre Beck. - Schiedsrichter: Robert Keser (Sindelfingen). - Zuschauer: 80. - Besondere Vorkommnisse: Im ersten Durchgang musste das Spiel für zehn Minuten unterbrochen werden, weil Fatihspor-Zuschauer auf dem Platz waren und die Wurmlinger Ordner alle Hände voll zu tun hatten, damit die Partie vom Schiri weitergeführt werden konnte. Während die erste Halbzeit ausgeglichen verlief, legte der Gastgeber im zweiten Durchgang zu und kam zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Das Spiel selbst verlief fair und anständig.

SC 04 Tuttlingen II – SV Schörzingen 4:2 (0:0). - Tore: 1:0 (48. Minute) Zvonimir Zonko 2:0 (56.) Christian Rottler, 2:1 (63.) Simon Henle, 2:2 (85.) Alexander Saar, 3:2 (88.), 4:2 (90.+3) beide Christian Rottler. - Schiedsrichter: Shukri Bunjaku (Sindelfingen). - Zuschauer: 40. Der Gast aus Schörzingen war in der ersten Hälfte ein starker Gegner, der das Spiel offen halten konnte. Nach Wiederanspiel nahm die 04-Reserve das Spiel in die Hand und legte zwei Tore vor. Zwei Standardsituationen nutzte Schörzingen zum zwischenzeitlichen 2:2. Am Ende war es Christian Rottler, der mit zwei Toren in der Schlussphase das Spiel für die Heimmannschaft entschied.