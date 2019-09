Reißt Möhringer Siegesserie?

Fünf Spiele, fünf Siege: So lautet die Bilanz des FV Möhringen nach den ersten Spieltagen in der Fußball-Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald. Am Sonntag steht das Kreis-Derby gegen Bezirksliga-Absteiger SV TuS Immendingen an, der auch keinen schlechten Start hingelegt hat.

„Für mich waren die Immendinger von Anfang an der Favorit, weil einige Spieler mehrere Jahre Bezirksliga gespielt haben. Von der Erfahrung her sind sie jeder Mannschaft überlegen“, sagt Heinz Jäger, Trainer des FV Möhringen, über den kommenden Gegner. Der SVI ist nach dem 3:4 gegen Hinterzarten auf Platz vier zurückgefallen, Möhringen ist ohne Punktverlust Tabellenführer.

Der Möhringer Trainer kam im Pokal Mitte September gegen Immendingen mit seiner Mannschaft weiter (5:2). Zuvor stand man sich mehr als drei Jahre lang nicht gegenüber. Jäger: „Wir sind uns im Pokal auf Augenhöhe begegnet, kleine Details haben entschieden. Ich bin der Überzeugung, das Spiel kann genau so andersrum ausgehen. Wir müssen die Sache konzentriert angehen. Es wird ein heiß geführtes, aber faires Spiel. Man wird auf Fehler lauern.“

Peter Tumler, seit dieser Spielzeit Trainer beim SV TuS Immendingen, will mit seinem Team im Ligaspiel punkten und kennt den kommenden Gegner: „Ich bin positiver Dinge, dass wir die Fehler vom Pokalspiel abstellen können“, sagt Tumler. Auch gegen den SV Hinterzarten haben individuelle Fehler zu Gegentoren geführt. „Möhringen steht sehr kompakt.“ Man werde sich aus Spielzügen heraus Situationen und Chancen erarbeiten müssen. Die Gäste spekulieren auch auf eine mögliche Anfälligkeit des FV Möhringen bei gegnerischen Standards.

Der FVM-Coach Jäger sieht seinen jungen Kader gut aufgestellt für die Partie gegen den Absteiger. In Pfohren (3:2) sei nur ein Spieler über 21 Jahre alt gewesen, so Jäger. „Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Wir wollen das Augenmerk auf die eigene Jugend legen.“

Beim SVI fallen mit Albert Rau und Marcel Winkler zwei Offensivspieler verletzt aus. Zwei Spieler sind dafür aus dem Urlaub zurück. Tumler: „Die jungen Spieler können zeigen, dass sie das Zeug haben, sich in der Mannschaft zu etablieren. Wir werden Gas geben. Einen Punkt will ich auf jeden Fall mitnehmen.“