Regionalligist Balingen verlässt die Abstiegsplätze

In den überregionalen Fußballligen haben die TSG Balingen und der FC 08 Villingen drei Punkte eingefahren.

Regionalliga

TSG Balingen – VfR Wormatia Worms 2:0 (0:0). Nach einer starken Vorstellung hat die TSG die Serie von sechs Spielen ohne Sieg beendet und durch den 2:0-Erfolg die Abstiegsplätze verlassen. Im Gegensatz zu den Gästen konnte TSG-Trainer Ralf Volkwein aus dem Vollen schöpfen. Die erste Chance hatten die Hausherren. Matthias Schmitz (6.) verpasste aussichtsreich den Führungstreffer. Auf der anderen Seite scheiterte Dino Bajric (14.). Anschließend traf der Wormser Aret Demir (25.) nur die Latte und nach einem Konter verhinderte TSG-Schlussmann Marcel Binanzer gegen Torjäger Giuseppe Burgio (36.) das 0:1.

Nach dem Wechsel startete Balingen mit einer Doppelchance. Auf der anderen Seite wurde dem Wormser Linus Radau (50.) vier Meter vor dem Tor das Leder noch weggespitzelt. Wenig später erwies der bereits verwarnte Bajric mit einem Trikotziehen gegen Daniel Seemann seinem Team einen Bärendienst, erhielt dafür Gelb-Rot. Volkwein reagierte mit der Einwechslung von Patrick Lauble. Der Oberliga-Torschützenkönig aus dem Vorjahr brachte frischen Wind in das Angriffsspiel der TSG. Nach einer Flanke von Marc Pettenkofer erzielte Lauble (75.) mit seinem ersten Regionalliga-Tor das 1:0. Sieben Minuten später kam es noch besser, als Stefan Vogler eine Flanke des eingewechselten Cedric Guarino zum 2:0 über die Torlinie bugsierte. Die Partie war entschieden. Die weitere Ampelkarte für den Wormser Demir (90.) nur eine Randnotiz. Volkwein war erleichtert: „Es freut mich, dass sich die Jungs dieses Mal für eine gute Leistung belohnt haben“.

TSG Balingen: Binanzer – Pflumm, Eisele, Schmitz, Schreyeck, Schuon, Müller (65. Lauble), Seemann (81. Guarino), Pettenkofer, Vogler (90. Scherer), Akkaya. – Tore: 1:0 (75.) Lauble, 2:0 (82.) Vogler. - Zuschauer: 1200. – Schiedsrichter: Timo Klein (Neunkirchen). – Gelbrot für Bajric (56.), Demir (90.) beide Worms.

Oberliga

1. FC Normania Gmünd - FC 08 Villingen 1:2 (0:2). Durch den Erfolg beim Aufsteiger hat sich Villingen auf den zweiten Platz verbessert. Die Gäste nahmen nach einer durchwachsenen Anfangsphase das Heft in die Hand und Benedikt Haibt (20.) traf aus der Distanz zum 1:0. Nur zwei Zeigerumdrehungen später erzielte Damian Kaminski auf Zuspiel von Gianluca Serpa das 2:0. Kurz vor der Pause verhinderte 08-Torhüter Christian Mendes gegen FC-Torjäger Felix Bauer den Anschlusstreffer.

Nach der Pause versuchten die Gäste, den Vorsprung zu verwalten. Dies sollte sich nach 72 Minuten rächen. Villingen war in der Defensive zu sorglos. Nach einem Pfostenschuss von Francis Ubabuike traf Daniel Queiroz zum 2:1. Die Gastgeber wollten mehr, hatten aber Glück, als Nico Tadic (83.) knapp den dritten Treffer verpasste. In der Schlussphase kam Villingen in Bedrängnis, aber Andreas Mayer und Simon Fröhlich verpassten den Ausgleich.

FC Villingen: Mendes - Ovuka, Tadic, Leberer, Patrick Haag, Serpa (74. Vochatzer), Wehrle, Haibt, Yanick Haag (78. Mauro Chiurazzi), Kaminski, Bak (46. Kamran Yahyaijan). – Tore: 0:1 (20.) Haibt, 0:2 (22.) Kaminski, 1:2 (72.) Serejo. - Zuschauer: 300. – Schiedsrichter: Dennis Bauer (Schorndorf).