Regionale Unternehmen fordern, Strom- und Energiekosten zu senken

Die Strom- und Energiekosten senken und den Netzausbau weiter vorantreiben, das sind auch 2019 Top-Forderungen der Unternehmen beim Thema Energie an die Bundes- und Landesregierung. Zu diesem Ergebnis kommt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg aufgrund einer jährlich durchgeführten Befragung von Unternehmen aller Größen und Branchen.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wurden Ministerialdirektor Helmfried Meinel und der Landtagsabgeordneten Martina Braun durch den IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez und IHK-Energiereferent Marcel Trogisch am Rande der Abschlussveranstaltung der EnergieScouts bei der Herbert-Waldmann GmbH & Co. KG in Villingen-Schwenningen überreicht.

Thomas Albiez zum IHK-Energiewendebarometer: „Das Ergebnis dieser Unternehmensbefragung überrascht uns nur wenig.“ Gerade die Stromzusatzkosten seien in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, was sich langsam zu einem Standortnachteil entwickele. Dass vor diesem Hintergrund die Umlage zur Finanzierung der Erneuerbare Energie im Jahr 2019 leicht sinkt, sei zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Laut IHK machen die staatlichen Abgaben beim Gewerbestrom und insbesondere bei den Industrieunternehmen rund 80 Prozent des Preises aus. „Die Folgen der hohen Stromkosten sind, dass sich bereits jedes fünfte der befragten Industrieunternehmen Gedanken über Produktionseinschränkungen oder gar einer Verlagerung macht.“ Auch in der Region zögen zwischenzeitlich einzelne Unternehmen solche Maßnahmen in Erwägung,. Aber auch das Thema Versorgungsicherheit und der dafür notwendige Netzausbau ist in den Unternehmen ein wichtiges Thema. Jedes vierte Unternehmen aus dem Ländle gab an, in den vergangenen zwölf Monaten Probleme bei der Stromversorgung gehabt zu haben. Die regionale Wirtschaft ist indes aktiv, wenn es um die Themen Energieeffizienz geht. So haben bereits viele Unternehmen in eigene Energieversorgungskapazitäten investiert, umfangreiche Maßnahmen zur Steigerung der eigenen Energieeffizienz realisiert oder bilden die eigenen Auszubildenden zu EnergieScouts aus.