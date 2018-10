Regina Storz-Irion ist neue Innovationsmanagerin am IFC

Regina Storz-Irion hat am 1. Oktober als Innovationsmanagerin im Innovations- und Forschungscentrum Tuttlingen (IFC) der Hochschule Furtwangen zu arbeiten begonnen. Das Gebäude bietet für Wissenschaftler, Unternehmen und Start-ups Raum, miteinander in Verbindung zu treten und innovative Ideen zu verwirklichen.

Mit Projekten im Bereich anwendungsorientierte Forschung und Technologietransfer sollen Impulse für die Wirtschaftsregion gegeben werden. „Ich habe als Entwicklungsingenieurin in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Im Laufe der Jahre habe ich bemerkt, dass ich gerne mit anderen Menschen arbeite und dass das Netzwerken eine meiner Stärken ist“, sagt sie.

Seit 2014 unterrichtet sie als Lehrbeauftragte an der Hochschule Furtwangen, zunächst am Campus Tuttlingen, seit 2015 auch am Campus Schwenningen. „Als Innovationsmanagerin sehe mich als Ansprechpartnerin für Externe und Interne: für Professoren, für Studierende, die sich selbständig machen wollen, für die Industrie. Ich möchte ein Knotenpunkt in einem Netzwerk sein, um dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute zusammenkommen.“ Die Besonderheiten von Tuttlingen und der Region kennt sie gut.

„In Tuttlingen gibt es viele Leute mit guten Ideen, die diese aber nur durch Vernetzung weiterbringen können. Ich möchte aufzeigen, wie sie diese Ideen gewinnbringend in einem Team umsetzen werden können und dass es hierfür Hilfestellungen gibt.“

Bis Ende 2021 soll das IFC 1,5 Millionen Euro Umsatz generieren. „Das werden wir hinbekommen, wenn wir mit den forschungswilligen Professoren der Hochschule attraktiv für die Industrie in der Region werden und es schaffen, gründungswillige junge Leute in das IFC zu bekommen“, ist sie sich sicher.

Regina Storz-Irion ist in Tuttlingen geboren und hat in Stuttgart Maschinenbau studiert. Seit 2004 führt sie ein Ingenieurbüro, mit dem sie beratend in der Medizintechnik, der Biotechnologie und der pharmazeutischen Industrie tätig ist. Davor war sie 17 Jahre lang in Tuttlingen Geschäftsführende Gesellschafterin eines Medizintechnikunternehmens. (pm)