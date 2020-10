Nachdem Bund und Länder am Mittwoch die Corona-Maßnahmen nochmals deutlich verschärft haben, macht sich Unmut breit. Kritiker halten die Einschnitte für überzogen, es gibt sogar Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit. Wie reagieren Politiker, Gastronomen und Vereinsvertreter in der Region?

Bei allen Bemühungen um differenzierte Regelungen sind die Maßnahmen für die direkt Betroffenen sehr schmerzlich. Landrat Stefan Bär

Landrat Stefan Bär zeigt sich zufrieden damit, dass nun bundesweit einheitliche Regelungen gelten. Zugleich erklärt er: „Das ist ein richtiges und wichtiges Signal in Richtung Bevölkerung. Bei allen Bemühungen um differenzierte Regelungen sind die Maßnahmen für die direkt Betroffenen sehr schmerzlich. Daran ändern auch die in Aussicht gestellten Unterstützungsleistungen nichts.“

Direkte Zweifel an Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der Regeln äußert Bär allerdings nicht. Viel mehr betont er, worauf es jetzt ankommt. „Es geht einzig und allein darum, das exponentielle Wachstum der letzten Tage zu brechen und die Situation wieder beherrschbar zu machen. Zu viele Kontakte waren der Treiber dieser Entwicklung. Deshalb ist es auch konsequent, an der Reduzierung dieser Kontakte anzusetzen.“ Ob die Maßnahmen gefielen oder nicht. „Da müssen wir jetzt gemeinsam durch.“

Kreissenioren gegen Schließung der Gastronomie

Weil er sich vor allem um Gastronomie, die Kultur- und Freizeitbranche sorge, appelliert Bär an die Menschen, lokal einzukaufen oder Essen zu bestellen.

Genau an dieser Stelle hakt Anton Stier, Vorsitzender des Kreisseniorenrats ein. Auch wenn die Maßnahmen „im Prinzip in Ordnung sind“: „Dass die Gaststätten zumachen müssen, finde ich überzogen. Man hätte eine Regelung finden können, dass sie bis 21 oder 22 Uhr auflassen können“, meint Stier. Generell denkt er aber, dass gewisse Einschränkungen auch über den November hinaus weiterbestehen werden: „Man muss einen Weg finden, gerade die Massenansammlungen, auch im Privaten, zu unterbinden.“ Viele Menschen hätten sich bislang nicht an die Empfehlungen gehalten, Abstand zu halten, Maske zu tragen und die Kontakte zu reduzieren. Die Beschlüsse seien jetzt die Folge.