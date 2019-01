Raum für Frauen mit Missbrauchserfahrung

Jeder 15. Junge und jedes achte Mädchen wird Opfer von sexuellem Missbrauch. Viele Betroffene bleiben ihr Leben lang durch diese Erfahrungen geprägt und belastet. Nun startet der Verein Phönix – gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch eine Gesprächsgruppe für Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben.

„Dabei geht es nicht um die Leidensgeschichte, sondern darum, wie andere die Probleme angegangen haben, wie sie Selbstfürsorge gelernt haben und Stabilisierung“, erklärt Sabine Dietrich, Sozialpädagogin und Traumaberaterin bei Phönix. Die Gruppe soll am 29. Januar starten, weitere Treffen sind zwölfmal dienstags von 18 bis 20 Uhr geplant. Das Einzugsgebiet geht über Tuttlingen hinaus und reicht in den Kreis Konstanz sowie den Schwarzwald-Baar-Kreis hinein. „Unter den Frauen entsteht eine besondere Solidarität“, hat Dietrich bei früheren Angeboten erkannt. Sie öffneten sich und spürten erstmals Entlastung – auch durch die Erkenntnis, dass andere starke Frauen Ähnliches erlebt haben. „Die Verantwortung liegt also doch nicht bei mir“ sei eine wichtige Erkenntnis der Teilnehmerinnen.

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, bei einer neuen Gruppe, die im Herbst geplant ist, weiterzumachen. Sabine Dietrich und Kirstin Deter, die die Gruppe zusammen betreuen, führen mit jeder Teilnehmerin ein Vorgespräch. Nach dem ersten Schnupperabend fällt dann die Entscheidung, ob die Frau bei der Gruppe dabei sein möchte oder nicht.

Dabei können Freundschaften entstehen, weiß Dietrich. Doch der private Austausch während der zwölfwöchigen Gruppenphase ist nicht erwünscht: „Dadurch entsteht manchmal eine Eigendynamik, die ich nicht steuern kann“, erklärt Dietrich und nennt ein Beispiel: Wenn eine Teilnehmerin das Kümmern und Sorgen um eine andere übernimmt, statt auf sich selbst zu achten.

Wie erkennen Außenstehende Missbrauch? Wie deutet man Signale richtig? Wie geht man mit Tätern um? Für alle Interessierten bietet die Beratungsstelle von Phönix eine Fortbildungsveranstaltung an. Sie richtet sich an Lehrer oder Erzieher ebenso wie an Vereinsvertreter und jeden anderen, der sich informieren will. Zwei Gruppenabende befassen sich mit den Grundlagen. Dabei wird unter anderem auch auf Prävention und Handlungsmöglichkeiten eingegangen, wie Johanna Zelano von Phönix klarstellt.

„Die Fortbildung soll den Teilnehmern aufzeigen, wie man Sicherheit im Umgang mit dem Thema erlangen kann und Situationen einschätzen lernen.“ Jede Institution, jeder Verein, in dem Kinder und Jugendliche sind, sollte klare Regeln haben, ist Zelanos Meinung. Dabei geht es auch um Grenzüberschreitungen im Internet sowie beim Benutzen von Whatsapp und Co. Bei Bedarf sind Aufbauseminare geplant.

Fast 50 Fälle in 2018

Um fast 50 Missbrauchsfälle haben sich Dietrich und Zelano, die sich eine 100-Prozent-Stelle teilen, 2018 gekümmert. Diese Zahl entspricht dem langjährigen Mittel. Dabei sei der Beratungsaufwand aber gestiegen – schließlich ist mit einem Gespräch noch nicht viel erreicht, zudem sind in den meisten Fällen auch die Familienangehörigen belastet. Der Verein Phönix wird finanziell vom Landkreis Tuttlingen unterstützt, der jährlich 34 000 Euro zuschießt und diesen festen Betrag in den vergangenen Jahren stets durch Sonderausschüttungen aufgestockt hat. Dennoch: „Wir sind zu 60 Prozent auf Spenden angewiesen“, sagt Zelano. Deshalb plant die Beratungsstelle in den kommenden Monaten etliche Aktionen, um für Unterstützung zu werben.