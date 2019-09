Rauchentwicklung in Gebäude in der Gartenstraße

Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Tuttlingen ist am Freitagnachmittag um 16.22 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße gerufen worden.

Vor Ort wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass das Gebäude bereits evakuiert worden ist. Nach genauerer Erkundung sterllte die Feuerwehr eine Rauchentwicklung im Keller fest. Der Bereich wurde kontrolliert und eine erhöhte CO2-Konzentration festgestellt, teilt die Feuerwehr mit. Nach umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner zurück ins Gebäude. Die Ursache für die Rauchentwicklung ist derzeit unklar. Die Polizei ermittelt. Im Einsatz war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, das DRK mit einem Rettungswagen und der Schnelleinsatzgruppe sowie einem leitenden Notarzt und die Polizei.