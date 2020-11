Rauch im Keller und Küchenbrand: Tuttlinger Feuerwehr rückt zweimal aus

Gleich zweimal ist die Tuttlinger Feuerwehr am Samstag zum Einsatz gerufen worden. Am Samstagmorgen kamen Rauchwolken aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses, am Abend mussten die Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand ausrücken.

Das Alarmstichwort „Kellerbrand“ war der Auslöser, weswegen die Tuttlinger Feuerwehr am Samstagmorgen in das Gebiet im Jungen Steigle in Tuttlingen ausrückte. „Bei der Ankunft war bereits klar, dass alle Bewohner das Gebäude unbeschadet verlassen hatten, sodass wir uns auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten“, sagt Andreas Hand, Pressesprecher der Tuttlinger Feuerwehr. Im Keller konnten die Einsatzkräfte dann auch schnell die Ursache für die starke Rauchentwicklung finden: Ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage war der Auslöser.

Auch Am Samstagabend war der Löschzug der Tuttlinger Feuerwehr gefordert. Gemeldet wurde ein Wohnungsbrand in der Tuttlinger Bahnhofstraße. Schon beim Eintreffen sahen die Einsatzkräfte Rauch aus dem ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses kommen. Dort war in der Küche ein Brand ausgebrochen.

Als die Feuerwehr in die Wohnung kam, hatte der Eigentümer den Brand bereits fast vollständig gelöscht. Dabei zog er sich allerdings schwere Verbrennungen und eine Rauchvergiftung zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus.

Die übrigen Glutreste löschte schließlich der Trupp der Tuttlinger Feuerwehr. Außerdem kontrollierten die Einsatzkräfte die Küchenzeile und die Umgebung mit einer Wärmebildkamera, um einen erneuten Brand auszuschließen.

Im Einsatz waren die Abteilung Tuttlingen mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften, sowie das Deutsche Rote Kreuz mit Rettungswagen, Schnelleinsatzgruppe, organisatorischem Leiter Rettungsdienst und Notarzt und mehrere Streifenwagen der Polizei.

Im Zusammenhang mit diesem Einsatz, weist die Feuerwehr Tuttlingen auf die seit 2013 in Baden-Württemberg geltende Rauchwarnmelderpflicht hin. In dem aktuellen Fall am Samstagabend waren keine montiert.