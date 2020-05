Raub: Polizei ermittelt vier Verdächtige

Mehrere Monate dauerte die Ermittlungsarbeit des Kriminalkommissariats Tuttlingen, die die Ermittler auf die Spur von vier Tatverdächtigen im Alter von 28, 29, 37 und 40 Jahren gebracht hat. Sie sollen am 24. November 2019 einen 36 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in der Tuttlinger Innenstadt aufgesucht und beraubt haben.

Das Opfer erhielt am Nachmittag dieses Sonntags unerwarteten Besuch der vier Tatverdächtigen, so die Pressemitteilung. Der 36-ährige sei nach Öffnung seiner Wohnungstüre durch die Täter angegriffen, bedroht und schwer misshandelt worden.

Hintergrund des Überfalls dürften finanzielle Rückstände des Opfers bei einem der Tatverdächtigen gewesen sein. Nach der Misshandlung des Geschädigten nahmen die Tatverdächtigen laut Polizei Bargeld, Mobiltelefone und weitere Wertgegenstände aus der Wohnung des Opfers mit. Der 36-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde, eine Gehirnerschütterung sowie Prellungen und Hämatome am gesamten Körper. Er wurde im Krankenhaus behandelt.

Nach vagen Hinweisen des Opfers auf die Identität der Männer führten Erkenntnisse des Kriminalkommissariats Tuttlingen in anderen Ermittlungsverfahren auf die Spur der vier Tatverdächtigen. Diese wurden am jeweiligen Wohnort festgenommen, wobei zwei mittlerweile in einen benachbarten Landkreis beziehungsweise in ein anderes Bundesland umgezogen sind.

Die Staatsanwaltschaft Rottweil leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gemeinschaftlichen schweren Raubes ein. Drei der festgenommenen Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil einem Haftrichter vorgeführt, sie sind in Untersuchungshaft.