Raubüberfall auf Schnellimbiss in Bad Dürrheim

Bei einem Überfall auf ein Schnellimbiss-Restaurant durch maskierte und auch bewaffnete Täter am frühen Sonntagmorgen, gegen 1 Uhr, in der Carl-Friedrich-Benz-Straße in Bad Dürrheim erbeuteten die Täter laut Polizei mer als 1000 Euro Bargeld.

Drei maskierte Täter, wovon nach ersten Ermittlungen mindestens zwei mit schwarzen Handfeuerwaffen bewaffnet waren, überraschten einen Mitarbeiter des Schnellrestaurants an einem Nebeneingang und verschafften sich so Zutritt in das bereits für Gäste geschlossene Restaurant. Unter Vorhalt der Waffe wurden der Mitarbeiter und noch ein weiterer anwesender Angestellter bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Täter erbeuteten so mehr als 1000 Euro Bargeld, die von den Angestellten des Schnellrestaurants in einer grünen Plastiktüte ausgehändigt wurde. Zudem nahmen die drei unbekannten und maskierten Männer die Handys der Mitarbeiter sowie ein mobiles Festnetztelefon des Imbisses an sich und flüchteten zunächst zu Fuß aus dem Restaurant. Vermutlich stiegen die Täter im Anschluss in ein entfernt abgestelltes Fahrzeug, möglicherweise einen größeren Kombi, und setzten so ihre Flucht in unbekannter Richtung fort. Bei dem Raubüberfall wurde laut Polizei niemand verletzt.

Die drei männlichen Täter waren schwarz gekleidet und vermutlich mit einer Motorrad-Sturmhaube maskiert. Einer der Männer war auffallend klein und auch korpulent. Weitere Details zu den geflüchteten Unbekannten sind derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei mit Sitz in Rottweil hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um Hinweise. Personen, die in den frühen Morgenstunden des Sonntags oder auch schon am späten Samstagabend verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schnellimbiss-Restaurants an der Carl-Friedrich-Benz-Straße gemacht haben oder auch Angaben zu drei Männern, möglicherweise auch vier Personen machen können, die sich zu Fuß oder mit einem Kombi in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Schnellrestaurants aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Rottweil, Telefon 0741/ 477-0 oder auch mit dem Polizeipräsidium Tuttlingen, Telefon 07461 / 941-0 in Verbindung zu setzen.