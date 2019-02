Rathausstürme, Umzüge, Bunte Abende – der Narrenfahrplan

Die „Fünfte Jahreszeit“ hat längst begonnen, richtig närrisch wird es ab dem Schmotzigen Donnerstag, 28. Februar. Wann ist wo welche Veranstaltung? Ein Überblick über die Termine im Landkreis Tuttlingen.

Aldingen - Donnerstag: 6 Uhr Antrommeln, Treff altes Rathaus, 8 Uhr Besuch der Aldinger Geschäfte, Rathaus, Schule, Kindergarten, 14.30-17 Uhr Kinderfasnet, Erich-Fischer-Halle, 18 Uhr Narrenbaum stellen Marktplatz. Freitag: 8-19 Uhr Ortsfasnet, 19 Uhr Nachtumzug der original Lindenmännle und Hallenfasnet, Erich-Fischer-Halle. Dienstag: 18 Uhr Narrenbaum fällen und verbrennen der Hex, Marktplatz.

Aixheim - Donnerstag: 10 Uhr Befreiung Kindergarten und Schule, Rentnerfasnet, 18 Uhr Absetzen der Verwaltung, 20 Uhr Kostümball, Turn- und Festhalle. Samstag: bunter Abend Festhalle. Sonntag: 13.30 Uhr Umzug. Montag: 14 Uhr Kinderfasnet, Festhalle, 20 Uhr Show-,Tanz-,Guggenmusikabend, Festhalle. Dienstag: 18 Uhr Narrenbaum fällen.

Bärenthal - Donnerstag: 8.30 Uhr, Wurstwagen fährt durchs Dorf, Befreiung des Kindergartens mit anschl. Antrommeln der Fasnet durch den Kindergarten, 10 Uhr Bewirtung im Fasnetsaal, Gasthaus „Ochsen“ und traditionelles Mittagessen, 14.30 Uhr Aufstellung und Umzug mit dem Narrenbaum von der alten Sauterhalle zum Rathaus, Erstürmung des Rathauses, Bürgermeister absetzen, Narrenbaum stellen, Narrensamen säen, buntes Treiben in allen Winkeln, Gassen und im Fasnetsaal, 18.30 Uhr Hemdglonkerumzug, Treffpunkt Rathaus, anschl. närr. Treiben, Fasnetsaal. Freitag: 19.59 Uhr Bunter Abend, Thema „Best of 40 Jahre“, Gasthaus „Ochsen“, anschl. Tanz mit DJ Die Party. Samstag: 14.30 Uhr Kinder- und Rentnerfasnet im „Ochsen“ mit buntem Programm. Sonntag: 14 Uhr Jubiläumsumzug „Best of 40 Jahre“ mit anschl. närr. Treiben im Ort, im Fasnetsaal. Dienstag: 18.30 Uhr Fällen des Narrenbaums, anschl.Fackelumzug und Fasnetsverbrennen. Kehraus im Narrenstüble.

Balgheim - Donnerstag: 8.30 Uhr Frühstück im Rentamt, ab 9.15 Uhr Befreiung Schule, im Kindergarten, mit anschl. Hemdglonkerumzug, Setzen des Narrenbaums (Ende 12 Uhr, Kohlhaldeweible). Freitag: 20.11 Uhr TSV-Fasnet, Sport- und Festhalle. Samstag: 13.30 Uhr TSV-Kinderfasnet, Sport- und Festhalle. Dienstag: Narrenbaum fällen.

Böttingen - Donnerstag: 8.45 Uhr Kindergartenbesuch, 10 Uhr Schülerbefreiung und Lehrerverurteilung, 14 Uhr Schultes absetzen, Narrenverurteilung, Pflugfahren, Narrenbaumsetzen, alle Kinder, die beim Umzug mitmachen, bekommen einen Wurstwecken, närr. Treiben im Narrenstüble. Freitag: Skizunft, Plaschdig-Guggä-Renne. Samstag: 19.30 Uhr Zunftball, Festhalle mit der Tanzband Duo Caribic. Sonntag: 17 Uhr Narrenmesse, St. Martinus Kirche, anschl. Bewirtung im Katharinenheim. Montag: 14 Uhr Narrenumzug, anschl. Kostümprämierung und Kinderball, Festhalle. Dienstag: ca. 15 Uhr Strohbärtreiben, 17 Uhr Fasnetvergraben und Narrenbaumfällen, Skizunft: Hangfasnet.

Bubsheim - Donnerstag: 8.30 Uhr Treffen der Narren und Weible, „Traube“, 9.15 Uhr Rathaus stürmen, 10.15 Uhr Besuch Kindergarten, 11 Uhr Befreiung Grundschule, 12 Uhr Habermussuppe „Traube“, 14 Uhr Umzug ab Backhaus, Strohbärentreiben, närr. Treiben mit Auftritt Narrensamen, Festhalle. Freitag: 20 Uhr bunter Abend mit „die Alpenwilderer“, Festhalle. Montag: 14 Uhr Umzug ab Backhaus, Kinderfasnet in der Festhalle, 20 Uhr Tanz mit DJ Mario und Freunden, Festhalle. Dienstag: 14 Uhr Eier sammeln im Ort, Eier essen, Narrenstüble.

Buchheim - Donnerstag: 9 Uhr Befreiung Kindergarten, Schule und Absetzung der Bürgermeisterin, 13.30 Uhr Holen und Aufstellen des Narrenbaumes, Narrenpflug ziehen, 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug, 20 Uhr Brauchtumsabend. Freitag: 14 Uhr Kinderfasnet. Sonntag: 14 Uhr Fasnachtsumzug mit Brauchtumsvorführung. Dienstag: 10 Uhr Musikkapelle Buchheim, 16 Uhr Narrenbaum fällen und Hexenverbrennung.

Deilingen - Donnerstag: 10 Uhr Schülerbefreiung, 13.30 Uhr Kindergartenbefreiung mit Umzug, anschl. Kindernachmittag, Gemeindehalle, 18.30 Uhr Bürgermeister absetzen, anschl. Fackelumzug zur Narhalla, Köhlervereidigung. Samstag: 19.30 Uhr bunter Abend, mit Gamsbart-Trio, Gemeindehalle. Montag: 13.30 Uhr Umzug in Deilingen, anschl. närr. Treiben im Ort, Narhalla.

Denkingen - Donnerstag: 4 Uhr Antrommeln der Jungnarren, 13.30 Uhr Ansäen, 18 Uhr Absetzung Schultes, Narrenbaum stellen, anschl. Wirtschaftsfasnet mit Schmotzigen Gruppen. Samstag: 20.01 Uhr Zunftball, Festhalle. Montag: 13.30 Uhr Umzug, anschl. närr. Treiben, Festhalle. Dienstag: 11.11 Uhr Narrensprung, 14.15 Uhr Kinderumzug und Kinderfasnet, Festhalle, 18 Uhr Narrenbaum fällen.

Dürbheim - Donnerstag: 18 Uhr, Hemdglonkerumzug, Narrenbaum stellen, Ortsmitte. Freitag: 20 Uhr Kappenabend Musikverein, Probelokal. Samstag: 20 Uhr Zunftball, Festhalle. Sonntag: 14 Uhr Umzug, Ortsmitte. Dienstag: 14 Uhr Umzug und Kinderfasnet, Festhalle. Aschermittwoch: 19.30 Uhr, 123. Vogelbörse, Probelokal des Musikvereins.

Durchhausen - Donnerstag: 9 Uhr Befreiung Kindergarten, 17.30 Uhr Narrenbaum stellen an der Zunftstube, Hemdglonkerumzug. Samstag: 19 Uhr Kappenabend im Sportheim. Dienstag: 14 Uhr Umzug mit versch. Gruppen, anschl. närr. Treiben im Ort.

Egesheim - Donnerstag: 5 Uhr Wecken, 14 Uhr Umzug mit Pflug ziehen, Hexentreiben. Sonntag: 18.30 Uhr bunter Abend, Festhalle. Montag: 14 Uhr Rosenmontagsumzug, anschl. närr. Treiben, Halle. Dienstag: 9 Uhr Frühstück Weiberhexen, Sportheim, 17 Uhr Hexenverbrennung, Hallenhof.

Emmingen - Donnerstag: 9 Uhr Besuch des Kindergartens, 10 Uhr Schulbefreiung, 11 Uhr Narrenbaum stellen, Rathausbefreiung, 14 Uhr Kinderfasnet Witthohalle, 19.11 Uhr Hemdglonkerumzug, 20 Uhr Hemdglonkerball, Trauung der Narreneltern, Witthohalle. Freitag: ganztags buntes Treiben im Ort. Samstag: 19.30 Uhr Zunftball, Witthohalle. Sonntag: 14 Uhr Umzug in Hattingen, anschließend Skihütte. Montag: 6 Uhr Wecken, 14 Uhr Fasnetmäntigumzug und buntes Treiben im Ort. Dienstag: 10 Uhr Knöchle essen im „Gasthaus Gabele“, 18 Uhr Fasnetausklang, Zunftstube.

Liptingen - Donnerstag: 8.30 Uhr Narrenzunft und Musik, Volksbank, 9.15 Uhr Besuch Kindergarten und Schülerbefreiung, 10 Uhr Narrenbaum stellen, 15 Uhr gemütlicher Fasnetshock in der Lietstube, 20 Uhr Brauchtums- und Stimmungsabend, Schlossbühlhalle. Samstag: 20 Uhr „Bunter Obed“, Schlossbühlhalle. Montag: 5.30 Uhr Hemdglonker- und Fackelumzug ab Narrenbrunnen, 14 Uhr Rosenmontagsumzug, närr. Treiben im Ort und Schlossbühlhalle. Dienstag: 13.30 Uhr Kinderumzug, Kinderfasnet, Schlossbühlhalle, ab 20 Uhr Maschkere Schlossbühlhalle.

Fridingen - Donnerstag: 9.30 Uhr Treffen der Narren und Musikanten im „Scharfeck“, 10.30 Uhr Befreiung der Schüler aus den Schulen und Kindergärten, 11 Uhr Absetzen des Schultes und Schlüsselübergabe am Rathaus, 14 Uhr Treffen der Narren und Musikanten im Kolibri (Saloon). zum Narrensamen säen, 14.30 Uhr Abmarsch zum Kirchplatz, Übergabe der neuen Narrenkleider, Plugumzug mit Narrensamensäen durch den „Schlatterhof“ und den alten Ortskern, anschließend Narrentreiben. Montag: 6 Uhr Fasnetsuchen, 8.45 Uhr Treffen der Narren und Musikanten in der „Sonne“, 9.15 Uhr Abmarsch der Hemdglonker, 13.30 Uhr Aufstellen zum Umzug beim Dreschschuppen, 14 Uhr Abmarsch des Umzuges, anschl. Narrentreiben. Dienstag: Allgemeines Narrentreiben auf den Straßen, 14 Uhr Kinderumzug, anschl. Narrensprung auf dem Kirchplatz, Bettelma zieht durch die Wirtshäuser und Gassen, Gutslenarr geht durch die Straßen und lässt die Kinder „Borschitg, borschitg“ singen, 21.30 Uhr Treffen der Narren und Musikanten im „Scharfeck“, 22 Uhr Aufstellen zum Fasnetvergraben am „Scharfeck“, Abmarsch zum Kirchplatz und Rückgabe der Amtsgewalt, Trauerzug und stille Beisetzung in der Miste vom „Locherschorsch“.

Frittlingen - Donnerstag: Wecken durch die Hemdglonker, Befreiung der Kinder, 15 Uhr Narrengericht, Absetzung Bürgermeister, Dorfgemeinschaftshaus, anschl. Kinderparty. Freitag: 13 Uhr Rätscha-Verkauf ab Gasthaus „Paradies“. Samstag: 19.30 Uhr TV-Fasnet, Leintalhalle. Sonntag: 13.30 Uhr Umzug ab Gasthaus „Felsen“, Proklamation Prinzenpaar. Montag: 9.30 Uhr Narrenwägele, freies Narrentreiben. Dienstag: 13.30 Uhr Umzug ab Gasthaus „Felsen“, mit anschl. Kinderfasnet, Ausgabe des Narrenbändels, Leintalhalle.

Gosheim - Donnerstag: 8 Uhr Hemdglonkerumzug, 9.15 Uhr Abholung Kindergartenkinder, 10 Uhr Abholung Schüler, Sternmarsch zum Narrenbaum, 14 Uhr Fasnet ansäen, 17.30 Uhr Absetzung Bürgermeister, Hexengericht vor dem Rathaus, 20 Uhr, Hexenball in der „Sonne“. Samstag: 20 Uhr Musikerball, Jurahalle. Montag: 8 Uhr Messfeier mit der Narrenzunft, 10 Uhr Narrensprung, 14 Uhr Kinderumzug mit Kinderball, Festhalle. Dienstag: 10 Uhr Umzug, 19 Uhr Versteigerung Narrenbaum, Hexenverbrennung.

Gunningen - Donnerstag: 5 Uhr Antrommeln am Rathaus, 9 Uhr Absetzung Bürgermeisterin und des Gemeinderats, 18 Uhr Hemdglonkerumzug, Narrenbaum stellen, anschl. Hemdglonkerball, Hohenkarpfenhalle. Freitag: 20 Uhr Trollball, Hohenkarpfenhalle. Sonntag: 13.30 Uhr Umzug, anschl. Fasnet mit dem Musikverein, Hohenkarpfenhalle.

Hattingen - Donnerstag: 6 Uhr Fasnetantrommeln, 7 Uhr Morgensupp, 10 Uhr Kinderbefreiung, Absetzen des Ortsvorstehers, 13.30 Uhr Narrenbaum setzen, 15 Uhr Kinderball, Witthohalle, 19 Uhr Hemdglonkerumzug, 20 Uhr Hemdglonkerball, Witthohalle. Sonntag: 14 Uhr Umzug, 19.30 Uhr bunter Abend, Witthohalle. Dienstag: 10 Uhr Rucksackvesper, 14 Uhr Kärrelerennen, 19 Uhr Fasnet verbrennen.

Hintschingen - Donnerstag: 9 Uhr närr. Frühstück, 16.30 Uhr Narrenbaum stellen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug, anschl. Ball. Freitag: Bättlä der Kinder. Samstag: 15 Uhr Ausrufen der Fasnet und Hasentanz. Sonntag: 19.30 Uhr bunter Abend, Schöntalhalle. Montag: närr. Treiben im Ort. Dienstag: 10.30 Uhr Frühschoppen, 11.30 Uhr Mittagessen, Schöntalhalle, 14 Uhr Kinderfasnet, Schöntalhalle, 17 Uhr Verlosung Narrenbaum und Ausklang.

Immendingen - Mittwoch: Fasnetantrommeln der Kinder, Wecken der Narrenfiguren. Donnerstag: 9 Uhr Schülerbefreiung, 14 Uhr Kinderumzug und Narrenbaum setzen 14.30 Uhr Kinderball, Donauhalle, 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug. Freitag: Zunftschießen der Hansele und Donaugeister, Hewi-Ball, Donauhallen. Sonntag: 14 Uhr Umzug, anschl. Narrentreiben Donauhalle. Montag: 8 Uhr Wecken, 18.30 Uhr Kappenabend im „Kreuz“. Dienstag: 14.30 Uhr Altweiberrennen, 19 Uhr Bantle verbrennen für die Jugend, anschl. Hanselelauf, 24 Uhr Bantle verbrennen Erwachsene.

Ippingen - Donnerstag: 5 Uhr Antrommeln, 13 Uhr närr. Treiben der Kinder, 16 Uhr Abholen des Narrenbaums, 18 Uhr Narrenbaum stellen, anschl. Hemdglonkerfasnet, Lindenberghalle. Samstag: 20 Uhr Sängerfasnet, Lindenberghalle. Montag: 13.30 Uhr Kinderfasnet, Lindenberghalle, 20 Uhr Rosenmäntigball, Lindenberghalle.

Irndorf - Donnerstag: 10.30 Uhr Frühschoppen im NV-Raum in der Eichfelsenhalle, 11 Uhr Befreiung Kindergarten (Start Narrensamensäen), 11.30 Uhr Befreiung Grundschule, 12 Uhr Erstürmung des Rathauses, Schlüsselübergabe, anschl. Narrentreiben im Ort. Freitag: 14 Uhr Narrenkaffee für Jung und Alt, 14.30 Uhr Vorführungen (Narrensamen). Samstag: 19 Uhr Biel-Bocker Zunftabend, anschl. spielt Alleinunterhalter Jack. Sonntag: 14.30 Uhr Fasnetsumzug, anschl. Narrentreiben, Eichfelshalle mit dem Musikverein Irndorf und DJ Elle. Montag: 9 Uhr Hemdglonkerumzug, Treffpunkt Molke. Dienstag: 16 Uhr Narrenbaum fällen, Fasnet beenden.

Königsheim - Donnerstag: 6 Uhr Wecken, anschl. Narrenfrühstück im „Kreuz“, 9 Uhr Besuch Kindergarten und Betriebe, 17.30 Uhr Kinderhemdglonkerumzug, anschl. Fasnachtsparty im Germanenstüble. Dienstag: Altweiberfasnet im Ort, 19 Uhr Narrenbaum, Festhalle.

Kolbingen - Donnerstag: 8.30 Uhr Sektfrühstück, Narrenstüble, 9 Uhr Kindergarten- und Schülerbefreiung, 12 Uhr Mittagessen im Steinhaus, 17 Uhr Narrenbaumstellen, Absetzen des Bürgermeisters, närr. Treiben im Ort. Samstag: 19.30 Uhr bunter Abend, Mehrzweckhalle. Montag: 5 Uhr Dengeln im Dorf, 9-13 Uhr Wurstwagen im Ort, danach am Flatz, 10 Uhr Vogtfrühstück, Verlosung im Steinhaus, 14 Uhr Umzug ab Rot-Kreuz-Haus. Dienstag: 14 Uhr Kinderumzug ab Rot-Kreuz-Magazin, 16.30 Uhr Narrenbaumfällen, 24 Uhr Narrenlochverbrennen.

Mahlstetten - Donnerstag: 17 Uhr Narrenbaum stellen, Rathaus, 18 Uhr Hemdglonkerball Musikverein, Probelokal. Sonntag: 19.30 Uhr Zunftabend, Mehrzweckhalle. Dienstag: 10 Uhr Dorfumzug und Backhausschenke in der Mehrzweckhalle, Fasnet im Probelokal (Musikverein).

Mauenheim - Donnerstag: 9 Uhr Frühstück Narrenbaumsteller, Alpenblickhalle, 14.30 Uhr Narrenbaum setzen, närr. Beisamensein, Alpenblickhalle, 19 Uhr Hemdglonkerumzug ab Rathaus, 19.30 Uhr Hemdglonkerball, Alpenblickhalle. Montag: 14 Uhr Umzug, anschl. Kinderfasnet, Alpenblickhalle, 20 Uhr Radlerball, Alpenblickhalle. Dienstag: 14 Uhr Kärrelerennen vorm Rathaus, 18 Uhr Fasnetverbrennen.

Mühlheim - Donnerstag: 18.30 Uhr Treffen der Holzmacher, Kea-Weiber und sonstigen Gruppen, anschl. Umzug mit der Stadtkapelle vor das Tor, 19 Uhr Setzen des Narrenbaumes. Samstag: ab 8 Uhr Verkauf der „Stadtorgel“. Sonntag: 14 Uhr Kinderumzug und Kinderball, Festhalle. Montag: 6 Uhr Tagwacht der „Dengler“ und der Stadtkapelle, 9 Uhr traditioneller „Sagt-er“; Rügespiel auf den Straßen und Plätzen der Oberstadt, 14.30 Uhr großer Umzug mit Wagen, Gruppen und Musikkapellen. Dienstag: 18 Uhr Treffen der Kea-Weiber und alten Schachteln zum Aufsagen durch alle Lokale, 20 Uhr Narrenbaum fällen.

Mühlheim-Stetten - Donnerstag: 14 Uhr „Warm up“ in der Gefängnisbar, 18 Uhr Treffen der Bachraiber, Musikanten, Hemdglonker und Holzfäller im Rathauskeller, 19 Uhr: Narrenbaumsetzen, anschließend Holzmächervesper im Lamm. Freitag: 20 Uhr Bachraiberfasnet im Gemeindezentrum (Einlass ab 19 Uhr). Sonntag: 18 Uhr Gefängnisbar geöffnet. Dienstag: 14 Uhr „2er Kaffee“ im Gemeindezentrum (Kinderfasnet, Rentnernachmittag), 20.30 Uhr Treffen der Holzmächer im Lamm, 22 Uhr Umhauben des Narrenbaumes.

Neuhausen ob Eck - Samstag: 19 Uhr TSV-Ball in der Homburghalle.

Renquishausen - Donnerstag: 11 Uhr Kindergartenbefreiung, 12 Uhr Mittagessen, Gemeindezentrum, 18 Uhr Narrensamen säen mit Fackelumzug, anschl. Bürgermeisterabsetzung, Beisammensein, Gemeindezentrum. Freitag: 20 Uhr Kappenabend, Sportheim. Samstag: 14 Uhr Narrenbaum stellen mit Umzug und buntem Treiben im Gemeindezentrum. Sonntag: 18 Uhr Bunter Abend, Gemeindezentrum. Montag: 14 Uhr Kinderfasnet, Gemeindezentrum.

Rietheim-Weilheim - Donnerstag: 7.45 Uhr Befreiung Nordstadt Weilheim, 13.30 Uhr Hemdglonkerumzug Weilheim, 19 Uhr Narrenbaumstellen am Alten Schulhaus, anschl. Hemdglonkerball, Jahnhalle. Freitag: ab 10 Uhr Narrenblattverkauf im Ort. Samstag: 19 Uhr Bunter Abend, Jahnhalle. Montag: 9.30 Uhr Hackepeter-Essen Turnerheim Weilheim, 10 Uhr Dorffasnet am Alten Schulhaus. Dienstag: 14 Uhr Seniorenfasnet „Krone“ Weilheim, 19.30 Uhr Kehraus mit Narrenbaum fällen, Treffpunkt „Krone“.

Schwandorf - Donnerstag: Wecken der Burghexen, 7 Uhr Frühstück der Wurstverkäufer, Bürgersaal, 8 Uhr Frühstück Narrenbaumholer, Bürgersaal, 8 Uhr Wurstverkäufer ab Volkertsweiler, 9 Uhr Sektempfang beim Ortsvorsteher für alle Narren und die Narrenmusik, 9.15 Uhr Einholen des Narrenbaums, 10.10 Uhr Befreiung Kindergarten in Schwandorf, Schließen des Rathauses und der Homburgschule, Neuhausen, 13.33 Uhr Narrenbaumumzug ab „Birgle“, 15.15 Uhr Narrenbaum setzen beim Bürgersaal mit anschl. buntem Programm der „kleinen Programmakteure, Bürgersaal, 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug, 20 Uhr Ball, Bürgersaal. Freitag: 20.02 Uhr Landjugendball, Bürgersaal. Sonntag: 10.30 Uhr Frühschoppen des Musikvereins, Bürgersaal. Montag: 8.30 Uhr Berlinerverkauf der Burghexen. Dienstag: närr. Kaffeenachmittag, Bürgersaal, 19 Uhr Kehraus, Wichtel- und Hexenaustreiben zum Burgfelsen.

Seitingen-Oberflacht - Donnerstag: 6 Uhr Antrommeln, Schlüsselübergabe und Fasnetverkündung in der Grundschule, im Kindergarten, Narrensuppe im Sportheim Seitingen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug ab Museum, anschl. Narrenbaum stellen, 20 Uhr Ball, Ostbaarhalle. Samstag: 19 Uhr Messe für Narren, Mariä-Himmelfahrtskirche, anschl. Scheunenfasnet in der Pfarrscheuer. Dienstag: 10.30 Uhr Narrenempfang durch die Gemeinde, Gemeindezentrum, 16 Uhr Scherbelgruppenlaufen, Umzug zur Ostbaarhalle, Narrenbaum fällen, anschl. Kehraus in den Lokalen.

Spaichingen - Mittwoch: 19.11 Uhr Frauenfasnet, 20.11 Uhr Kolpingfasnet, Edith-Stein-Haus. Donnerstag: 10.20 Uhr Schülerbefreiung, 11 Uhr Deichelbohren der Lehrer, 13.30 Uhr Besuch der Kindergärten, 18 Uhr Rathaus stürmen, Narrenbaum setzen, anschl. närr. Treiben. Samstag: 19 Uhr TV-Fasnet, Stadthalle. Sonntag: 13.30 Uhr, Umzug, anschl. närr. Treiben. Montag: 11.30 Uhr Hangfest Schneeschuhverein, Skihütte. Dienstag: 13.30 Uhr Kinderumzug, 20 Uhr Kehraus „Olympia“, 24 Uhr Fasnet verbrennen.

Talheim - Donnerstag: 6 Uhr Wecken, 9 Uhr Absetzen des Bürgermeisters, 10 Uhr Schulbefreiung, 10.30 Uhr Kindergartenbefreiung, 14 Uhr Kinderfasnet, 16 bis 17 Uhr Narrenbaum stellen, Handwerkervesper, anschl.Vesper und Feier im Vereinsheim. Freitag: 20 Uhr 6. Talheimer Goaschder Nacht, Festhalle Talheim

Trossingen - Donnerstag: 10 Uhr Befreiung Kindergarten, 10.30 Uhr Absetzen des Bürgermeisters, 15.30-16.30 Uhr närr. Treiben Dr. Karl-Hohner-Heim. (Narrenverein)

Tuttlingen - Donnerstag: 6 Uhr Hemdglonkerumzug durch die Stadt, Treffpunkt ZOB, 7 Uhr Ausgabe Narrensuppe am Marktplatz, 9 Uhr Schulbefreiungen, 9 Uhr Narrengericht Wilhelmschule, 10-13.30 Uhr alkohol- und nikotinfreie Jugenddisco, Aula IKG, 12 Uhr Rathausbefreiung, 19 Uhr Narrenbaum stellen am Marktplatz, anschl.Party. Freitag: 14.30 Uhr Seniorenfasnet im Seniorenheim St. Anna. Samstag: 14 Uhr 42. großer Fasnetsumzug, anschl. Narrentreiben im Narrendorf, ab 16.30 Uhr „Warm up“ der Stadthexen, IKG Aula, 20.11 Uhr Ball der Stadthexen, IKG Aula. Montag: 20 Uhr Vereinsfasnet im kath. Gemeindehaus St. Josef (auch Nichtmitglieder). Dienstag: 14.30 Uhr Kinderumzug ab Marktplatz, 15 Uhr Kinderball, IKG Aula, 18 Uhr Abmarsch an der IKG Aula zum Narrenbaum fällen, Kischtämännle weg bringen, 20 Uhr Kehraus in der Weinstube „Moschte“.

Tuttlingen-Eßlingen - Donnerstag: 5.55 Uhr Fasnet antrommeln, 8.30 Uhr Narrenfrühstück, Zunfthaus, 11 Uhr Narrensuppe, Zunfthaus, 13.30 Uhr Kinderfasnet/Pfarrscheuer, 19 Uhr Narrenbaum stellen bei der Pfarrscheuer, 19.30 Uhr Hemdglonkerball mit Maskenprämierung, Pfarrscheuer. Freitag: 13.30 Uhr Heischen der Jungnarren. Montag: 13 Uhr Dorffasnet, Treff: Pfarrscheuer, 17 Uhr Abschluss Dorffasnet, Zunfthaus. Dienstag: 19 Uhr Narrenbaum fällen und Funkenfeuer.

Tuttlingen-Möhringen - Donnerstag: 5 Uhr Hemdglonkerumzug, 14.01 Uhr Schemengericht Rathaus, ab 14 Uhr Kinderscherbelgruppen, ab 19 Uhr Narrenbaum setzen, Hechtplatz, närr. Treiben in den Lokalen und der Angerhalle. Sonntag: 14.01 Uhr Umzug, ab 18.30 Uhr Scherbelgruppenlaufen. Montag: 14 Uhr Kinderzunftball, Angerhalle, ab 18.30 Uhr Scherbelgruppenlaufen. Dienstag: 13.30 historisches Hanselerennen, 24 Uhr Fasnet verbrennen, Hechtplatz.

Tuttlingen-Nendingen - Donnerstag: 9 Uhr Befreiung städt. Kindergarten, 9.45 Uhr kath. Kindergarten, anschl. Schülerbefreiung Donauschule, 19 Uhr Sternmarsch der Hemdglonker zum Latschariplatz, anschl. Schlüsselübergabe Rathaus, 23 Uhr Forellenwäsche, Da Vincy. Freitag: 19.59 Uhr Hanaukenball, Donauhallen. Sonntag: 14 Uhr Narrenumzug, anschl. närr. Treiben in allen Lokalen. Montag: 10 Uhr bunter Narrenmarkt um die Schule, abends Narrentreiben in den Lokalen. Dienstag: 20 Uhr Narrenbaum fällen.

Wehingen - Donnerstag: 10.15 Uhr Schulbefreiung Schlossbergschule, anschl. närr. Treiben im Ort, 19 Uhr Umzug zum Rathaus, Bürgermeister Absetzung, närr. Treiben, Schlossberghalle. Freitag: 12 Uhr Treffen des Zunftrates mit geladenen Gästen, Mittagessen, Rahmenprogramm. Samstag: 19 Uhr Zunftabend, Festhalle. Montag: 8 Uhr Wecken durch den Fanfarenzug der NZ, 13.30 Uhr Umzug, anschl. Kasperletheater und Kinderprogramm, Festhalle, 19 Uhr Fasnet von Narren für Narren, Festhalle. Dienstag: 14.30 Uhr Kinderumzug,anschl. Narrentreiben, 20 Uhr Fasnet vergraben mit dem Zunftrat.

Worndorf - Donnerstag: 7 Uhr Wecken durch Guggenmusik, Elferrat und Hästräger, 8.30 Uhr Schließung der Ortsverwaltung, 10 Uhr Befreiung Kindergarten, 14 Uhr Narrenbaum stellen, Kinderolympiade und Wurstschnappen, 18.30 Uhr Hemdglonkerumzug, Narrenpaarsuche, Glühwein bei Müllers, Sonnenhalde, anschl. Hemdglonkerball, Bürgersaal. Sonntag: 14 Uhr Dorfumzug, anschl. närr. Treiben im Bürgersaal. Dienstag: 16.30 Uhr Kutteln- und Ochsenmaulsalatessen, Narrenbaumverlosung, Fasnet verbrennen.

Wurmlingen - Samstag 23. Februar, 20 Uhr TV-Fasnet, Schlosshalle. Donnerstag: 8.45 Uhr Treffen am Marktplatz, Befreiung Kindergarten und Schule, 17.30 Uhr Hemdglonkerumzug und Narrenbaum stellen ab Alte Vogtey. Freitag: 18.30 Uhr Kärrelerennen, Daimlerstraße, Narrenzunfthalle, 20.30 Uhr KJG Fasnet, Schlosshalle. Samstag: 20 Uhr Kappenabend, Narrenzunfthalle, Daimlerstraße. Montag: 7 Uhr Treffen zum Wecken ab Marktplatz, 14 Uhr Mändig-Umzug ab Daimlerstraße, anschl. Narrentreiben im Ort. Dienstag: 14 Uhr Kinderfasnet, Schlosshalle, 18.30 Uhr Narrenbaum fällen, Treff: Wilhelmstraße.

Zimmern - Donnerstag: 7 Uhr Fasnetstrommeln, 8.30 Uhr Trommlerfrühstück, Rathaus, 11 Uhr Kuttla -Essen, anschl. Narrenbaum holen, 13.30 Uhr Antrommeln der Kinder, 14 Uhr Kindernarrenbaum stellen, Dorfplatz, 15 Uhr Kinderfasnet, Hornenberghalle, 19 Uhr Hemdglonkerumzug, anschl. Ball, Hornenberghalle. Samstag: 19.30 Uhr bunter Abend, Hornenberghalle. Montag: 14 Uhr Umzug in Zimmern, anschl. Vorführungen auf dem Dorfplatz. Dienstag: 10 Uhr Teufelrennen, 19 Uhr Fackelumzug mit Teufel verbrennen, Dorfplatz, Kehrausball Café „Waldhorn“.

Alle Angaben ohne Gewähr