Rathausspitze solidarisiert sich mit Mitarbeitenden

Mit einer „aktiven Pause“ haben am Dienstag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Smith & Nephew gegen die geplante Schließung des Standorts Tuttlingen protestiert. Der Tuttlinger Oberbbürgermeister Michael Beck und Erster Bürgermeister Emil Buschle nahmen an der Veranstaltung teil und erklärten sich mit den Beschäftigten solidarisch: „Wenn sich ein Unternehmen wie Smith and Nephew aus Tuttlingen zurückzieht“, so Beck, „ist das ein verheerendes Signal“.

Den ganzen Tag über verhandelten Betriebsrat und IG Metall am Dienstag mit den für Tuttlingen zuständigen Geschäftsführern des britischen Unternehmens. In der Mittagspause versammelte sich die Belegschaft im Innenhof des Unternehmens, um gegen die geplante Schließung des Tuttlinger Standortes zu demonstrieren. Auch der IG-Metall-Bevollmächtigte Klaus-Peter Manz, Betriebsseelsorger Thomas Maile und Betriebsratsvorsitzender Rainer Friedrich waren vor Ort. „Wir können als Stadt die Schließung leider nicht verhindern, wir möchten Ihnen aber zeigen, dass wir hinter Ihnen stehen“, so OB Michael Beck an die Adresse der Beschäftigten.

Er erinnere sich noch gut an frühere Besuche bei dem Traditionsunternehmen, so Beck – nur sei es damals noch um Erweiterungspläne gegangen. Darüber spreche heute leider keiner mehr. Besorgt war Beck vor allem, dass das Beispiel Schule machen könnte. Diese Sorge unterstrich Betriebsratsvorsitzender Friedrich: „Die Verlagerung an immer billigere Standorte kann Nachahmer finden. Umso wichtiger ist, dass wir zeigen, dass dies Proteste auslöst.“