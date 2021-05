Kritik, Beleidigungen, Scheinargumente: Corona verstärkt den Hass gegenüber Behörden

Drei Kategorien von Beschwerden

Die Beschwerden der Bürger laufen im Tuttlinger Rathaus vor allem im Ordnungsamt auf und in den Fachbereichen, die für Schulen und Kindergärten zuständig sind – also bei denen, die mit der Umsetzung der Regeln betraut sind. Wenn man die Rückmeldungen ein wenig sortiert, gibt es laut Stadtverwaltung im Groben diese drei Gruppen:

Die Verunsicherten. Sie kommen mit den Vorschriften nicht wirklich klar, haben Verständnisfragen dazu, weil sie nicht genau wissen, was sie dürfen und was nicht. Viele melden sich telefonisch mit konkreten Fragen oder schreiben via Facebook oder Instagram an die Pressestelle. „In der Regel lassen sich die Fragen schnell beantworten. Die Bürger sind damit zufrieden und dankbar“, sagt Arno Specht, städtischer Pressesprecher.

Die Kritiker. Sie ärgern sich über konkrete Vorschriften, lassen Dampf ab, treten durchaus resolut auf, werden auch mal laut. Auch sie lassen sich in der Regel wieder beruhigen, „zumal wir bei konkreten Fällen auch bemüht sind, Kompromisse zu finden“.

Die Corona-Skeptiker oder -leugner. Diese Gruppe ist laut Specht die kleinste, „aber auch die für Kollegen anstrengendste“. Sie würden in der Regel massiv auftreten, schrieben oft ellenlange Mails, Briefe oder Einsprüche. Bei manchen der juristisch formulieren Texte liege der Verdacht nahe, dass sie „von einschlägigen Seiten abkopiert“ wurden. Specht. „Diese Gruppe hat ihr fest gefügtes Bild, lässt sich von nichts abbringen, Diskussionen sind zwecklos.“ Deren Form des Protests geht zuweilen über reine Mails oder Kommentare von Facebook hinaus. So haben Unbekannte zum Beispiel Berge von Kinderschuhen vor dem Rathaus abgeladen oder senden kreativ bemalten Masken - „Mind control“ - an die Verwaltung.