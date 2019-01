Ralph Tolk: „Der Hallenfußball ist weiter reizvoll“

Der FC Albstadt hat bei der 23. Auflage des Tuttlinger Fußballturniers um den Aesculap-Cup für die sportlichen Glanzlichter gesorgt. Der württembergische Verbandsligist war spielerisch die stärkste Mannschaft und gewann verdient den Siegerpokal und eine Geldprämie von 3000 Euro.

Die Albstädter gewannen alle sieben Turnierspiele bei einem Torverhältnis von 27:8. Im Finale musste der südbadische Verbandsligist SC Pfullendorf die Überlegenheit des FCA anerkennen und unterlag 1:5. Die Albstädter krönten mit dem Sieg in der Mühlauhalle ihre gute Hallensaison: Nach dem dritten Platz beim Indoor-Cup der TSG Balingen und den Turniersiegen beim Burladinger und beim eigenen Turnier war es der dritte Erfolg.

Zufrieden war auch der SC 04 Tuttlingen. „Wir ziehen ein positives Fazit“, sagte der Fußball-Abteilungsleiter Ralph Tolk und ergänzte: „Die Resonanz war gut. Wir haben viel Lob von den Vereinen bekommen. Allen hat es Spaß gemacht. Das spornt uns auch für das nächste Jahr wieder an.“ Besonders wichtig war für Tolk, dass das Turnier ohne Zwischenfälle verlaufen ist. Tolk: „Es hat keine Verletzungen gegeben. In den 23 Jahren Aesculap-Cup ist noch nie etwas Schlimmes passiert. Die Spiele verliefen fair.“ So gab es in den 39 Turnierspielen drei Zeitstrafen, aber keine rote Karte. Das war auch ein Verdienst der guten Schiedsrichter Philipp Lehmann, Kadir Yagci (beide Seitingen-Oberflacht), Christian Hafner (Böttingen), Johannes Heselschwerdt (Neubulach), Klaus Gall (Rotfelden) und Vinzenz Schöller (Haiterbach).

Mehrere Turniere ausgefallen

Das sportliche Niveau ließ im Vergleich zu früheren Turnieren um den Aesculap-Cup in manchen Spielen zu wünschen übrig. Der Hallenfußball ist auf dem Rückzug. So mussten in diesem Jahr einige Vereine ihre Turniere mangels Mannschaftszusagen ausfallen lassen. So der FC Bad Dürrheim, der in den Jahren zuvor im Januar zwei Turniere ausgerichtet hat, oder der FC Radolfzell, der bei seinem Sparkassenturnier lukrative Vereine begrüßen konnte. Das Schwenninger BSV-Turnier für aktive Mannschaften fand in diesem Jahr ebenfalls nicht statt. Auch das Tuttlinger Dreikönigsturnier ist inzwischen Geschichte und fiel in diesem und im vergangenen Jahr aus. Tolk: „Das Dreikönigsturnier wiederzubeleben, wird schwierig. Dabei mussten wir vor vier Jahren noch Mannschaften absagen, weil das Teilnehmerfeld voll war.“

Der Tuttlinger Fußball-Abteilungsleiter glaubt allerdings, dass der Aesculap-Cup weiter ein fester Bestandteil im Terminkalender bleiben wird. Tolk: „Das Turnier hat einen guten Ruf und ist beliebt. Der Hallenfußball ist weiter reizvoll. Der Aufwand, das Turnier auszurichten, lohnt sich.“

Für den Tuttlinger Funktionär liegt es an den Trainern der einzelnen Vereine, ob diese an Hallenturnieren teilnehmen. Tolk: „Der Trainer ist entscheidend. Wenn er dem Hallenfußball positiv gegenübersteht, dann spielen die Mannschaften auch bei den Turnieren mit.“ Tolk weiß aber auch: „Ohne gute persönliche Kontakte zu den Vereinen bekommst du so ein Turnier nicht mehr hin.“ Er bedauerte, dass der FC 08 Villingen diesmal nicht dabei war. Der Sieger der Jahre 2017 und 2018 legt sein Hauptaugenmerk auf die Oberliga-Saison, bestritt am Samstag bereits ein Testspiel. Tolk: „Wir werden nächstes Jahr aber bei den Villingern anfragen, ob sie beim Aesculap-Cup wieder mitmachen wollen.“

SC 04 enttäuscht sportlich

Rund 500 Zuschauer dürften für ein gutes wirtschaftliches Ergebnis für den Verein gesorgt haben. Während der SC 04 Tuttlingen also mit dem Drumherum zufrieden war, so fiel die sportliche Bilanz ernüchternd aus. Hatte man der zweiten Mannschaft und der U19 keine großen Chancen eingeräumt, so war das Vorrunden-Aus für die erste Mannschaft enttäuschend. Tolk: „Die erste Mannschaft von uns hat keinen guten Tag erwischt. Sie hat zum Turnierauftakt gegen die FSV Schwenningen schlecht gespielt und 1:2 verloren, dann aber gegen den FC Singen beim 3:0-Sieg gut gespielt. Beim 3:4 gegen den FC Bad Dürrheim hatten wir etwas Pech.“ Der abschließende 3:1-Sieg gegen den SV Wurmlingen reichte dann nicht mehr für das Weiterkommen.

Guter Trossinger Auftritt

So blieben fünf der sechs Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen in der Vorrunde auf der Strecke, darunter auch der Landesligist VfL Mühlheim. Dagegen wusste die SpVgg Trossingen zu überzeugen. Zwei Wochen nach dem Gewinn des SVG-Cups in Gosheim setzten die Musikstädter in Tuttlingen zu einer Siegesserie an, die nach fünf gewonnenen Spielen erst im Halbfinale gestoppt wurde. Dort unterlagen sie dem FC Albstadt 0:4. Im Spiel um Platz drei gab es dann eine 1:2-Niederlage gegen die SpVgg F.A.L. aus der Landesliga Südbaden. Die SpVgg F.A.L. bestätigte in Tuttlingen aber ihren Ruf, über eine gute Hallenmannschaft zu verfügen. Bereits im Vorjahr überraschte die Mannschaft aus der Nähe von Salem positiv und erreichte das Finale (1:6 gegen FC 08 Villingen).

Beim Aesculap-Cup des SC 04 Tuttlingen trug Michael Hetzel erstmals das Tuttlinger Trikot. Der Torhüter, im Kreis Tuttlingen auch als guter Schiedsrichter bekannt, ist von der SpVgg Aldingen zu den Kreisstädtern gewechselt. Hetzel kam in der Mühlauhalle in der zweiten SC-Mannschaft zum Einsatz.