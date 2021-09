Radweg von Nendingen nach Stetten wird saniert

Die Bauarbeiten am Radweg zwischen Nendingen und Stetten beginnen. Ab kommender Woche wird die zwei Kilometer lange Strecke erneuert. Für voraussichtlich zehn Tage müssen Fahrradfahrer die Umleitung über den Ackermannweg nehmen.

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Donauradweg zwischen Tuttlingen und Nendingen saniert, jetzt geht es in Richtung Stetten weiter. Auf einer zwei Kilometer langen Strecke wird der alte und brüchige Belag teils abgefräst, auf der gesamten Länge wird neuer Asphalt aufgebracht, teilt die Stadt Tuttlingen mit. Außerdem wird der Weg neu markiert, so dass er vor allem in der Dunkelheit sicherer für die Radfahrer wird. „Wir schaffen hier eine attraktive Radverbindung – sowohl für Touristen als auch für alle, die mit dem Rad zur Arbeit oder in die Schule fahren“, so OB Michael Beck und Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach.

Vor Beginn der Arbeiten machten sich Beck und Kaltenbach gemeinsam mit Nendingens Ortsvorsteher Franz Schilling und der stellvertretenden Stettener Ortsvorsteherin Sabine Oswald ein Bild von dem Projekt. Gebaut wird ab Montag, 20. September, die Arbeiten dauern voraussichtlich zehn Tage. Während dieser Zeit wird der Radverkehr über den Ackermannweg bei der Bahnlinie geführt.

Die Strecke liegt zu rund zwei Dritteln auf Tuttlinger, zu einem Drittel auf Mühlheimer Gemarkung. Die Planung, Antragstellung und Bauleitung übernimmt die Stadt Tuttlingen. Von den Gesamtkosten von rund 220 000 Euro übernimmt das Land Baden-Württemberg 90 Prozent, den Rest bezahlen die beiden Städte entsprechend der Länge auf ihrer Gemarkung.

Im kommenden Jahr soll dann der Radweg zwischen Mühlheim und Fridingen ebenfalls mit einem neuen Belag versehen werden, außerdem sind verschiedene Arbeiten im Bereich Möhringen vorgesehen.

Bis Ende 2022 wird dann der gesamte Donauradweg von Möhringen bis Fridingen auf dem neuesten Stand sein.