Radtrainingslager auf Mallorca

Die Radabteilung des Schneeschuhvereins Tuttlingen SVT veranstaltete eine Trainingswoche auf der beliebten Ferieninsel Mallorca. Nachdem 2020 die Radreise aufgrund Corona kurzfristig gecancelt wurde, war auch für 2021 nicht an eine Ausrichtung zu denken. Umso sehnsüchtiger warteten die Radler auf die Wiederaufnahme des Frühjahrstrainingslagers. Der Bustransfer in Tuttlingen, startete mitten in der Nacht, denn wir hatten die erste Maschine um 5.55 Uhr ab Stuttgart gebucht. Mit einer Stunde Verspätung ging der Flieger an den Start. Auf Mallorca wurden wir mit dem Bus in unser Zielregion Alcudia, Playa de Muro gebracht. Die 23 sportbegeisterten Personen haben ihre reservierten Rennräder vor Ort übernommen. Jetzt konnten die SVT Radler in die Pedale treten.

Die Insel ist immer wieder ein Highlight für Radfahrer und im Frühjahr recht stark frequentiert. Aufgeteilt in drei Leistungsgruppen, konnten sich die Teilnehmer vereinsintern den Radguides Bubi Huber, Bernd Kramer und Thomas Schmidt anschließen.

Nach den ersten Einrollrunden und Flachetappen, wurden die Ansprüche gesteigert. So wurden die Klassiker wie San Salvador, Randa Cura und Cap Formentor unter die Räder genommen. Auch die höchsten Anstiege wie der Puig Major und der Sa Calobra Pass wurden von einigen Sportlern erfolgreich gemeistert.

Die ganze Woche über herrschte eine tolle Atmosphäre in der Gruppe. Alle Beteiligten zeigten sich am Ende zufrieden über das Geleistete und die wundervollen unternommenen Touren. Mit schweren Beinen und Wehmut nach einer gelungenen Radwoche, ging es wieder zurück ins Ländle.

Jetzt möchten die aktiven Radler ihre Grundlagen in den wöchentlichen Radtreffs weiter ausbauen. Im Juni steht mit einer Südtirol-Rundtour das nächste Radevent im Terminkalender des SVT.