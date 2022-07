Radtour zum Thema Mobilität

Im Rahmen einer Radtour haben interessierte Bürgerinnen und Bürger am Donnerstag, 7. Juli, die Möglichkeit, verschiedene Projekte aus dem Mobilitätskonzept näher kennenzulernen. In einer etwa dreistündigen Radtour mit Picknick führt Baudezernent Florian Steinbrenner durch eine Auswahl von Projekten in Tuttlingen. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Marktplatz

Wie bewegt man sich in Tuttlingen zukünftig fort? Wie wird der öffentliche Raum attraktiver? Welche Rolle spielen Auto, Fahrrad, Bus und Bahn? Diese Fragen werden anhand von einer Auswahl an Projekten erläutert. In einer Radtour durch die Stadt werden aktuelle, sowie kommende Mobilitätsprojekt angefahren und vorgestellt. Dabei sind neben den aktuellen Infrastruktur Projekten für den Radverkehr, auch zentrale Themen für den öffentlichen Nahverkehr am Bahnhof und den Auto-Stadtverkehr im Umfeld des Drei-Kronenhof in der Innenstadt Thema.

Die geplante Route der Fahrradtour verläuft vom Marktplatz, über Radroute-Nord, TuWass, Bahnhof Tuttlingen, Weimarstraße, Drei-Kronen-Quartier und Radroute-Ost zum Picknick im Uhlandpark.