Radtour des Motorradclub Tuttlingen

Wie in jedem Jahr, findet am nächsten Tag des Sommergrillens eine Radtour statt. Auf eine Zugfahrt zu einem Ziel wurde verzichtet, daher wurde der Entschluss gefasst, einfach ins Donautal zu radeln. Als Treffpunkt wurde der Karl Storz Kreisel vereinbart. So ging es über Nendingen, Mühlheim, Fridingen zum Jägerhaus, um sich dort zu stärken. Anschließend ging es wieder zurück nach Tuttlingen. Leider konnte nur eine kleine Gruppe an der Ausfahrt teilnehmen, aber was läuft in diesem Jahr schon normal.