Radolfzeller Klinik droht das Aus, das Singener Krankenhaus hat so auch keine Zukunft

Der Sigmaringer Kreistgag hat am Montag entschieden: Die Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf werden spätestens im Laufe des kommenden Jahres geschlossen. 26 Kreisräte stimmten dafür, sechs dagegen. Nachdem die drei Gesellschafter der SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen ihre Schließungspläne im September bekanntgegeben hatten, war monatelang kontrovers diskutiert worden. In beiden Städten gab es Kundgebungen. Um das erste Gutachten, das die Schließung empfohlen hatte, zu überprüfen, gaben die politischen Vertreter eine zweite Untersuchung in Auftrag. Diese bestätigte die Konzentration der stationären Versorgung im Krankenhaus Sigmaringen auf der ganzen Linie.

Nach Pfullendorf soll künftig die Psychiatrie des Sigmaringer Krankenhauses verlegt werden, für Bad Saulgau sind die Pläne noch weniger konkret. Das Medizinische Versorgungszentrum – eine Art Ärztehaus zur ambulanten Behandlung von Patienten – soll ausgebaut werden und es soll eine Tagespflege eingerichtet werden.(sz)