Radmuttern an geparktem Auto gelöst

Unbekannte Täter haben am Montag im Zeitraum von 6 bis 14.30 Uhr in der Kaiserstraße im Bereich zwischen der Kreuzung Zeughausstraße/ Kaiserstraße und der Einmündung der Kaiserstraße in die Bahnhofstraße am linken Vorderrad eines am linken Fahrbahnrand geparkten VW-Polo mit VS-Kennzeichen vier von fünf Radmuttern. Der 32-jährige Fahrer des Autos stellte bei der Heimfahrt von seinem Arbeitsplatz Schlaggeräusche an seinem Pkw fest und wurde, als er nach der Ursache schaute, auf die gelösten Radmuttern aufmerksam. Durch die noch rechtzeitige Entdeckung der gelösten Radmuttern wurde ein Schaden verhindert. Das Polizeirevier Tuttlingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr eingeleitet.