Ein 15-jähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag in der Zeughausstraße in Tuttlingen mit ihrem Fahrrad gegen eine sich plötzlich öffnende Autotür geprallt. Die Jugendliche fuhr gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung des Wagen. Im Auto saß ein vierjähriger Junge, der sie beim Öffnen der Tür nicht sah. Sie fuhr dagegen und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht.

Mehr zum Thema Tuttlingen Unfall in Dornierstraße