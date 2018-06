In der Unterführung des Aesculap-Kreisels in Tuttlingen sind am Montag gegen 7.20 Uhr eine 24-Jährigen und einem 13-jährigen Mädchen mit ihrem Rad zusammengestoßen. Nach Angaben der Beteiligten hatten sich Beide nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten. Während die Frau Schürfwunden davontrug, wurde das Mädchen wegen Unterarmbruchs in die Klinik gebracht. (pz)