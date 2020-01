Radler freuen sich über goldene Ehrennadeln

Auch nach 26 Jahren im Amt will Vorsitzender Richard Ganter mit den Radsporttugenden „Den guten Sitz im Sattel, die Hände fest am Lenker und einen ausdauernden runden Tritt“ den Radfahrverein Durchhausen zum 100. Vereinsgeburtstag führen. Gleichzeitig läutete er seine letzte Runde als Leader der Vereinsmannschaft ein.

Nach seiner Wiederwahl in der 98. Generalversammlung im Sportheim stehen ihm weiterhin erfahrene Funktionäre zur Seite. Turnusgemäß wurden Dieter Kohler und Dieter Maak als Beisitzer, Andrea Bruchmann als Jugendleiterin und Thomas Häring zum Kassierer wiedergewählt. Die Kasse prüfen Rainer Kluge und Martin Pieth.

In seinem Jahresrückblick 2019 sah Ganter die Radler im sportlichen und kulturellen Bereich gut aufgestellt. Vier Gruppen MTB-Kids und zwei Gruppen Hobbyfahrer radeln wöchentlich durch die Baar. Der Saisonabschluss wird alljährlich als großes Fest gefeiert.

In der Radsportszene hat der RVD als Veranstalter einen guten Namen. Seit seiner Gründung richtete er 77 Radrennen aus; darunter auch die legendären 4er-Mannschaftsfahrten mit internationaler Beteiligung. Überregional beachtet waren auch die internationalen Kriterien „Rund um den Aldinger Wasserturm“. Die 50. Auflage des „Frühjahrsklassiker in der Baar“ war ein würdiges Jubiläumsrennen.

Seit 38 Jahren eröffnet der RVD die Saison mit einem Tag des Hallenradsports im Kunstrad und Radball. Hier gibt es eine Bühne für die Nachwuchstalente der Zweiradakrobaten. 52 Jahre ist Durchhausen das Ziel der Wanderfahrer des Radsportkreises „Neckar“ bei der Kreiswanderfahrt.

Bedingt durch Mehrausgaben bei den Investitionen, Veranstaltungen und Verbandsabgaben gab es ein Minus in der Jahresbilanz. So konnte der zweite stellvertretende Bürgermeister Tobias Häring, in seiner Jugendzeit selbst talentierter Kunstradfahrer, im Namen der Versammlung einstimmig den Funktionären die Entlastung erteilen.

Die Saison eröffnet der RVD am Sonntag, 2. Februar, mit dem 39. Hallenradsporttag im Kunstrad und Radball. Am 29. März ist in Durchhausen das gemeinsame Altersgildetreffen der Radsportkreise „Neckar“ und „Schwarzwald“. Der 51. Frühjahrsklassiker „in der Baar“ läuft am 26. April. Zur 53. Kreiswanderfahrt des Radsportkreises „Neckar“ radeln die Wanderfahrer am 20. September in das Schönbachtal. Zum Abschluss ehrte der Vorsitzende langjährige Mitglieder, insgesamt 24 Radler.