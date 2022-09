Radfahrverein Durchhausen ist 100 Jahre alt

Zahlreiche Radfans aus der ganzen Region haben sich vor Kurzem in Durchhausen versammelt. Anlass war die Kreiswanderfahrt des Radsportkreises Neckar in Kombination des alljährlich stattfindenden Gartenfestes des Radfahrvereins Durchhausen. Dieses Fest hat seit jeher einen hohen Stellenwert im örtlichen Veranstaltungskalender und zieht schon jeher, neben den Radkreisbeteiligten, Besucher aus der ganzen Umgebung an. Dieses Jahr wurde das Fest gekrönt durch die Feierlichkeiten zum 100. Vereinsjubiläum.

Gefeiert wurde in der Durchhauser Halle und es wurde richtig eng. Mit so einem großen Besucheransturm hatten die Durchhauser Radfahrer nicht gerechnet, souverän erweiterten sie die Sitzgelegenheiten und so fanden alle Platz. Durch den gebotenen Mittagstisch konnten die Küchen im Ort kalt bleiben und zur Kaffeezeit war das Kuchen- und Tortenbuffet sehr gefragt. Eine besonders fröhliche Feststimmung erzeugten das Duo mit Durchhauser Wurzeln von Vater Rainer Kohler und seinem Sohn Jonas, welche zünftig aufspielten und einen würdigen Rahmen für das Radlerfest gestalteten.

Bei der Wanderfahrt des Radsportkreises Neckar geht es um Weite- und Stärkepreise. 14 Personen fanden den Weg nach Durchhausen vom Radfahrverein Radlerlust 1909 Deißlingen und somit gewannen sie den Stärkepreis. Hier zählen die Köpfe, welche vom jeweiligen Verein gekommen sind. In letzter Sekunde toppte der Radfahrverein Edelweiß 1906 Wellendingen die Wilflinger. Denn die Radfahrer vom Radfahrverein Alpenrose Wilflingen hatten vermutet, den Weitepreis für sich entschieden zu haben, allerdings kamen kurz vor 15 Uhr, als die Wertung abgeschlossen wurde, weitere vier Teilnehmer (ein Erwachsener mit drie Kindern) und so übertrumpften in quasi letzter Sekunde die Wellendinger die Wilflinger Radler. Der Gewinner des Weitepreises wird nach einem ausgeklügelten Punktesystem ermittelt. Die Kilometer der Autofahrer zählen einfach, die der Radfahrer doppelt und die Rad-Kilometer eines Kindes dreifach.

Nachdem die sportlichen Leistungen entsprechend honoriert wurden, schwenkte das Fest zum Geburtstagsfest um. Ein großer Reigen an Festrednern und -rednerinnen gratulierte und übergab Geschenke und Ehrungen. Richard Ganter, Vorsitzender des Radfahrvereins, begrüßte die vielen Gäste. Horst Walter blickte auf die Vereinsgeschichte zurück. Danach gratulierten Bürgermeister Simon Axt, Harald Bury für die örtlichen Vereine, Hermann Sassmanshausen, Margarethe Lehmann und Ulrich Bock, allesamt Vertreter der Sportverbände. Margarethe Lehmann rief in ihrer Gratulationsrede dazu auf: „Gebt den jungen Wilden Fahrräder und dann geht es los!“ Sie sieht im Radsport aktuell sehr viel Potenzial. Es folgten viele Ehrungen und Auszeichnungen.

Gleichzeitig war dieses Fest auch ein Fest zur Ehrung des Lebenswerkes von Urgestein Horst Walter. Wer ihn kennt, der weiß, mit wie viel Kraft und Enthusiasmus Horst Walter seit er in Durchhausen lebt, den Vereinen und insbesondere dem Radsport im dörflichen Geschehen und auch im überregionalen Bereich verhaftet ist und über viele Jahrzehnte war. So wurde Horst Walter mit der WLSB Ehrennadel Gold dekoriert und bekam auch für sein Engagement im Radsportverband die Verdienstnadel des Bundes Deutscher Radfahrer, daneben wurde er noch zum Ehrenmitglied in seinem Radfahrverein 1922 Durchhausen ernannt. Daneben gab es noch weitere Ehrenbekundungen für Horst Walter.

Und so hat an seinem 100. Geburtstag der Radfahrverein in alter Tradition zum geselligen und fröhlichen Beisammensein im Durchhauser Dorfgeschehen beigetragen und so wird man gerne an dieses besondere Ereignis zurückdenken.