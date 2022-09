Radfahrverein Durchhausen ist 100 Jahre alt

Zahlreiche Radfans aus der ganzen Region werden sich am Sonntag, 11. September, in Durchhausen versammeln. Der Radfahrverein 1922 Durchhausen feiert nämlich dann sein 100-jähriges Bestehen.

Wie seit vielen Jahren richtet der Verein ein Gartenfest aus und kombiniert dies mit der Kreiswanderfahrt des Radsportkreises „Neckar“. Bei der Wanderfahrt geht es um Weite- und Stärkepreise. Der Stärkepreis geht an denjenigen Verein, der mit den meisten Mitgliedern zum Fest nach Durchhausen kommt. Dabei ist es irrelevant, wie die Mitglieder nach Durchhausen gelangen (auch das Auto zählt), Hauptsache sie sind da. Der Gewinner des Weitepreises wird nach einem Punktesystem ermittelt. Die Kilometer der Autofahrer zählen einfach, die Kilometer der Radfahrer doppelt und die Rad-Kilometer eines Kindes dreifach. Als Krönung des Festes wird heuer der 100. Geburtstag zelebriert. Das Fest findet im Dorfzentrum zwischen Kirche, Rathaus und Halle statt.

Als 34 radsportbegeisterte Männer am 25. August 1922 in Durchhausen im Gasthaus Hirsch den Radfahrverein gründeten, hatte das Fahrrad selbst schon eine beachtliche Geschichte hinter sich. Seit dem ist die technische Entwicklung mit rasanter Geschwindigkeit weitergegangen. 1922 war noch nicht mal die Kettenschaltung erfunden, heute sind Radsportler auf federleichten Hightech-Geräten aus Carbon unterwegs. In den Gründerjahren standen beim Radfahrverein Durchhausen Wander- und Korsofahrten im Zentrum der Aktivitäten. „Während in den Sommermonaten die gemeinsamen Ausflüge in den Schwarzwald und das Donautal das belebende Element des Vereins waren, pflegten die Radler im Winter durch Theateraufführungen und musikalische Veranstaltungen das gesellige und kulturelle Leben des Dorfes“, so kann man es in der Chronik der Gemeinde Durchhausen aus dem Jahre 1995 nachlesen.

Das Kriegsjahr 1941 beendete vorübergehend das Vereinsleben. Wie bei vielen anderen Vereinen ruhte die Tätigkeit, während der Krieg immer schlimmer wurde. In der Chronik zum 100-jährigen Bestehen der SV Durchhausen ist nachzulesen, dass 1941 viele Männer an die Front mussten. Um die Abwesenheit der Männer zu kompensieren, wurden in der Landwirtschaft fünf polnische und elf französische Kriegsgefangene eingesetzt. Zudem führte der trockene Sommer 1941 im Dorf zu Wassernot. 1947 fanden sich die Radfahrer in Durchhausen wieder zusammen. Wie es in der Dorfchronik heißt, gab es in diesem Jahr 200 Fahrräder im Dorf. Im Jahre 1939 hätten sich die Fahrräder „kolossal vermehrt“, besonders seit die Mädchen in die Fabriken gehen“. Früher, so heißt es, durften Mädchen noch gar nicht Rad fahren, „da man es als unsittlich nicht duldete“.

„1952 feierte der Radfahrverein mit einem dreitägigen Dorffest sein 30-jähriges Bestehen.“ Noch in Erinnerung sind einige große Radrennen „Rund um die Baar“, die der Verein in den 1960-er Jahren ausrichtete. Schon 1923 begann der RVD mit der Veranstaltung von Straßenrennen. Über die Region hinaus bekannt waren die Vierer-Mannschaftsrennen, internationale Kriterien und die Landesmeisterschaft im Querfeldein. Mit über 80 Radrennen ist Durchhausen einer der aktivsten Vereine im Landesverband. Außerdem, so heißt es in der Chronik, „stand die Jugendarbeit im Vordergrund“.

Schon 1969 wurde Bruno Häring Württembergischer Schülermeister im Kunstradfahren. Eine Domäne mit mehr als 100 Siegen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene war der Kunstradsport in der Halle. Als die langjährigen Trainerinnen ihre Karriere beendeten, starb diese Tradition. Geblieben sind bis heute die Durchhauser Hallenradsporttage mit Kunstrad und Radball. Nach dem goldenen Vereinsjubiläum 1972 wurde „neben dem Kunstradfahren eine Rennabteilung aufgebaut. Bis zu 16 Radrennfahrer betreute der Verein“. Über Jahrzehnte hinweg hatte der RVD eine erfolgreiche Radrennmannschaft mit Erfolgen auf der Landes- und Bezirksebene. „Die unsäglichen internationalen Dopingvergehen brachten auch in unserem Dorf den Radrennsport zum Erliegen, geblieben aber sind bis heute die Radrennen mit dem Frühjahrsklassiker in der Baar,“ erinnert sich Horst Walter, Schriftführer des RVD. „Die Rennveranstaltungen unseres Vereins fanden in der Region eine sehr gute Resonanz. Das mehrfach durchgeführte Kriterium „Rund um den Aldinger Wasserturm“ waren mit Spitzenfahrern aus Baden-Württemberg und der Schweiz besetzt.“

Vor der Jahrtausendwende beteiligte sich der Verein mehrere Jahre auch am „Schul-Radsporttag“, welcher vom Rottweiler Schulamt damals durchgeführt wurde. Zu den Stars der Gründerzeit des Vereins gehörten Anton Fehrenbacher und Josef Höfler. Sie werden in der „Durchhauser Chronik“ als erfolgreiche Rennfahrer im badischen und württembergischen Verband genannt. Bei den damals stattfindenden Gauveranstaltungen in Trossingen, Tuttlingen und Rottweil fiel der junge Verein durch seine einheitliche Tracht positiv auf, so steht es in der Vereinschronik aus dem Jahre 1997. Ein wichtiger Schritt für die gesellschaftliche Bedeutung des Radfahrvereins im Dorf war 1967 die Idee des damaligen Vorsitzenden Waldemar Schrenk, den Hallenradsport mit Kunstrad und Radball als Freilichtveranstaltung zu präsentieren. In diesem Jahr war Annemarie Flaig, die damals für den Radsportverein 1901 Trossingen fuhr, gerade zum ersten Mal Weltmeisterin geworden. Sie war der Stargast des ersten Radfahrverein-Gartenfestes in Durchhausen. Darüber hinaus lud man die Oberliga-Mannschaften vom RSV 1906 Schwenningen um Hans Schurer ein. Johann Engesser stellte für das Gartenfest seinen Baumgarten zwischen (heute: alter) Ottmars-Kirche und Kellhof in der sogenannten Festung zur Verfügung. Aus Gunningen lieh sich der Verein eine große Freilichtbühne aus und baute sie auf. Der Schwerpunkt des Radfahrvereins liegt heute bei den Hobbyradlern und den MTB-Kindern. Trotzdem tritt der Verein nach wie vor als Ausrichter von Radsportveranstaltungen auf. Bis vor Corona fand im Winter der Hallenradsporttag für Kunstrad und Radball statt, 2022 fand im Mai auch wieder das Straßenrennen „Kriterium“ mitten durch das Ortsgebiet statt. Bis vor Corona war der Saisonabschluss im Advent immer ein großes unterhaltsames Familienfest.

„Nach zwei Jahren Pandemie, bei der die gesamte Aktivität unseres Vereins eingestellt wurde, konnten wir im Mai 2022 den 51. Frühjahrsklassiker in der Baar durchführen. So hoffen wir, dass die Freude am Radsport wieder auflebt,“ resümiert Horst Wolter zum 100. Geburtstag des Vereins. Er und Vorstand Richard Ganter freuen sich nun auf den kommenden Sonntag, bei dem 100 Jahre Radfahrverein 1922 Durchhausen gebührend gefeiert wird.