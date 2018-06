Radfahrer verletzt sich schwer

Weil er einem sechsjährigen Kind ausgewichen ist und eine Vollbremsung gemacht hat, ist ein 45 Jahre alter Radfahrer am Dienstagnachmittag in der Unterführung von der Weimarstraße in Richtung Bahnhof in Tuttlingen zu Fall gekommen. Bei dem Sturz verletzte es sich schwer.

Der Radfahrer fuhr hinter dem Mädchen und seiner Mutter her. Als er sich ihnen näherte, klingelte er. Dadurch erschrak sich die Sechsjährige und machte einen Schritt nach rechts. Der Radfahrer, der rechts an Mutter und Kind vorbeifahren wollte, legte daraufhin ein Vollbremsung ein, um einen Zusammenprall zu verhindern. Dabei stürzte er. Der 45-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen stationär im Klinikum aufgenommen werden. Ein Schaden am Fahrrad entstand nicht. (pz)