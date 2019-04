Radfahrer düsen durch Durchhausen

Mit dem 50. Radrennen ist die Rennsaison in Durchhausen eröffnet worden. Der Frühjahrsklassiker in der Baar lockte die Radsportler aus der Region wieder an. Trotz fast winterlichen Temperaturen mit Regen- und Hagelschauern gingen in vier Rennen 84 Lizenzfahrer an den Start, bei der 3. Etappe der „Interstuhl-Rennserie-2019“ im Radsportbezirk „Schwarzwald-Zollern“.

Mit 24 Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 14 Jahren beim „Anfängerrennen“ gab es eine erfreulich große Teilnehmerzahl. Die Radfahrvereine geben hier die Möglichkeit, einmal Rennluft zu schnuppern und unter Beifall der Zuschauer über die Ziellinie zu fahren. Das dient gleichzeitig der dringend notwendigen Nachwuchs-Werbung. Viel Freude gab es bei allen Teilnehmern über die Pokale und Urkunden.

Alle Rennen verliefen völlig problemlos. Es gab lediglich zwei Stürze, nach denen die Fahrer das Rennen aber wieder fortsetzen konnten. Das Hauptrennen musste aber wegen eines starken Hagelschauers um zehn Runden gekürzt werden (13,5 Kilometer).

Bürgermeister Simon Axt freute sich beim Start der Anfänger, dass es dem Radfahrverein unter der Leitung des Vorsitzenden Richard Ganter wiederum gelungen ist, die Tradition erfolgreich fortzusetzen.

Viele Helfer machten es wieder möglich, dass auch diese Veranstaltung ein voller Erfolg war. Aufgrund der winterlichen Temperaturen gab es wenige Zuschauer am Straßenrand, dafür war die Halle den ganzen Tag über gut besucht und das reichhaltige kulinarische Angebot des RVD wurde gut angenommen. Neben der Turnierleitung mussten weitere Helfer in der Kälte ausharren. So waren es das siebenköpfige Team der Ortsgruppe des DRK Hausen o.V. und auch acht Feuerwehrleute der Durchhauser Wehr, die in zwei Schichten dafür sorgten, dass die Rennstrecke frei befahrbar war.

Ergebnisse Anfängerrennen

Jahrgang 2009 und jünger weiblich: 1. Platz Lenja Haller Spaichingen, 2. Platz Ida Schrenk Durchhausen, 3. Platz Anni Wenzler Wilflingen, 4. Platz Laura Baier Durchhausen

Jahrgang 2009 und jünger männlich: 1. Platz Frederik Schulz Öschelbronn, 2. Platz Quentin Bodenhaupt Öschelbronn, 3. Platz Jannis Hentschel Empfingen, 4. Platz Oskar Clauß Öschelbronn, 5. Platz Laurin Hackius Onstmettingen, 6. Platz Marlon Ambatzopulos RSG Zollern-Alb, 7. Platz Nico Statnik RSG Zollern-Alb, 8. Platz Philipp Schlecht Durchhausen, 9. Platz Felix Kirsch Durchhausen, 10. Platz John Locurcio Wilflingen, 11. Platz Joel Enow Durchhausen, 12. Platz Jonas Ambatzopulos RSG Zollern-Alb, 13. Platz Fabian Enow Durchhausen

Jahrgang 2008-2007 weiblich: 1. Platz Tessa Wolfer Öschelbronn

Jahrgang 2008-2007 männlich: 1. Platz Julian Fleig Villingen, 2. Platz Mark Bayer Gunningen, 3. Platz Maximilian Schlecht Durchhausen, 4. Platz Robin Haller Durchhausen

Jahrgang 2006-2005 weiblich: 1. Platz Julia Wintermantel Durchhausen

Jahrgang 2006-2005 männlich: 1. Platz Fabian Baier Durchhausen