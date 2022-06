Radfahren im Chiemgau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer Pause war der SAV Tuttlingen wieder auf Radtour. Vom 25. bis 29. Mai ging es in den Chiemgau nach Eggstätt-Oberulsham zum „Sägwirt“. 14 Radler/Innen trafen sich zur Anreise mit der Bahn, der Radtransport wurde wieder in altbewährter Weise von Werner Fuß vom SAV Eßlingen übernommen.

Bei Sonnenschein und guter Laune ging es am ersten Morgen über Söchtenau, Aschau an den Hofstettersee, über Prutting weiter zum Simssee. Durch herrliche Landschaft und Berge im Hintergrund führte die Tour zurück zum Hotel.

Am Freitag wurde um den Chiemsee geradelt über Seebruck, Chieming, Grabenstätt, Prien - mit Kaffepause am See - Guggenbichl, vorbei an vielen kleinen Seen, zurück nach Eggstätt.

Am Samstag war Kloster Seeon mit Klosterkirche und -anlagen zu besichtigen. Danach führte der Weg nach Obing, Schnaitsee zum idyllischen Waitsee, mit Vesper- und Badepause, weiter über Haiming, Hölswang zurück ins Hotel.

Leider waren die Tage viel zu schnell vorbei und es hieß Abschiednehmen vom herrlichen Chiemgau. Die Teilnehmer/Innen und Organisatoren H. u. H. Faude freuten sich über schöne Tage und unfallfreie Touren.