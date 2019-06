Räte wählen Schilling als Ortsvorsteher

In der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates Nendingen haben am Mittwoch die elf neugewählten Ortschaftsräte dem Gemeinderat einstimmig Franz Schilling als Ortsvorsteher vorgeschlagen. Außerdem sind auf der Sitzung mehrere Ortschaftsräte verabschiedet worden.

Sie stehen geschlossen hinter ihm: Alle Ortschaftsräte wollen Franz Schilling auch für eine weitere Amtsperiode als Ortsvorsteher in Nendingen haben. Bei der offenen Abstimmung stimmten alle Räte für ihn und schlagen dem Tuttlinger Gemeinderat somit Franz Schilling als Ortsvorsteher vor. Als sein erster Stellvertreter stimmten sie für Jörg Schwarz und als zweiten Stellvertreter für Xaver Schilling.

Der Ortsvorsteher verabschiedete zuvor Ilse Schnepf, Stephanie Schwarz und Daniel Schnell aus dem Ortschaftsrat. Schnepf erhielt bei der Wahl am 26. Mai nicht mehr genügend Stimmen, Schwarz und Schnell räumten ihre Plätze freiwillig und standen nicht mehr zu Wahl. Franz Schilling dankte den drei für ihr Engagement und überreichte ihnen neben Präsenten eine Dankesurkunde der Stadt Tuttlingen. Diese Urkunde und Präsente erhielt auch Klaus Braun. Er gehörte 20 Jahre als fester Bestandteil zum Nendinger Ortschaftsrat. „Er war auch in schwierigen Zeiten engagiert dabei, auch in den Ausschüssen“, lobte ihn Franz Schilling. Obendrauf erhielt er vom Städtetag Baden-Württemberg eine Ehrenurkunde als Würdigung für 20-jährige verdienstvolle ehrenamtliche Tätigkeit im Ortschaftsrat und dazu das Verdienstabzeichen des Verbands in Silber. Schilling dankte Klaus Braun zudem, dass er drei Jahre lang die Heimatstube in Nendingen leitete und er sie in der „schwierigen Übergangszeit“ übernommen hatte.

Die vier räumten im Anschluss ihren Platz und machten den Weg frei für die neugewählten Ortschaftsräte, die laut Sitzungsordnung ihren Platz für die kommenden fünf Jahre im Nendinger Rathaus einnahmen. Mit dem Handschlag und der Unterschrift aller elf Räte im Zusammenhang mit der Verpflichtungsformel formen sie ab sofort und offiziell den neuen Nendinger Ortschaftsrat. Dieser setzt sich aus den wiedergewählten Martin Berchtold, Franz Schilling, Xaver Schilling, Jörg Schwarz, Edmund Stadler, Rosmarie Szymanski und Thomas Webler sowie den Neugewählten Janne Guddei, Heike Hauser, Ralf Huber und Daniel Milkau zusammen. Der Ortschaftsrat wählte zudem je einen Vertreter und Stellvertreter für verschiedene Ausschüsse und Gremien, die als Sachverständige beratend hinzugezogen werden, wenn Nendinger Angelegenheiten beraten werden. Beim Verwaltungs- und Finanzausschuss sind dies Thomas Webler und sein Stellvertreter Ralf Huber.

Nach geheimer Wahl fiel beim Technischen Ausschuss mit sechs zu fünf Stimmen die Wahl auf Jörg Schwarz, der als Technisches Ausschussmitglied fungiert und Edmund Stadler mit einer Stimme weniger als sein erster Stellvertreter. Zweiter Stellvertreter ist Martin Berchtold. Für den Umlegungsausschuss sind Edmund Stadler und Martin Berchtold gewählt, sowie für den Gutachterausschuss Janne Guddei und Ralf Huber. Zum Schulbeirat gehören Rosmarie Szymanski und Heike Hauser und zur Personaleinstellungskommission Daniel Milkau, Edmund Stadler und Ralf Huber.

Zu Beginn der Sitzung blickte der Ortsvorsteher auf die Themen der vergangenen fünf Jahre zurück – von der Erschließung des Baugebiets „Unter dem Hägle“ über den Anbau des Feuerwehrmagazins bis hin zur Sanierung und Umgestaltung des Weißen Schulhauses. Schilling resümierte ein „gutes Miteinander“ unter den Räten.