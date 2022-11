Quiz für Sprachbegabte: Was ist aunägle? Und Schässlo?

Erwin Ulmer hält seinen Vortrag „Schwäbisch für Reingschmeckte“ am Mittwoch, 9.November, von 19 bis 20.30 Uhr im VHS-Treff Donaustraße 7. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro, eine Anmeldung ist erforderlich. An diesem Abend kann man lernen, was ein Muggeseggle ist, woher das Wort Bubespitzle kommt, was ein Hennefiedle, ein Gschirr und ein Tüpfelescheißer bedeutet, wo der Unterschied zwischen einem Tschoale und einem Mordskerle, einem Schässlo und einem Kanebee liegt. Auch im Programm: richtig schwäbische Liedle kennenlernen.