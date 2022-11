Reinigungskraft räumt Schulkonto leer: Wer hat Schuld?

Mehr als 30.000 Euro hat eine Reinigungskraft einer Tuttlinger Grundschule von zwei Schulkonten abgehoben und für Reisen, Restaurantbesuche, Lebensmittel und dem Begleichen von Inkasso-Schulden ausgegeben.

Der Fall ereignete sich 2018, die Frau wurde rechtskräftig vom Amtsgericht Tuttlingen verurteilt. Lange Zeit war offen, ob die damalige kommissarische Schulleiterin belangt werden kann. Sie hatte die EC-Karten der Konten samt den dazugehörigen Geheimnummern in einem Umschlag im Büro der Schulleitung aufbewahrt. Nun zieht die Stadt Tuttlingen einen Schlussstrich unter diese Geschichte.

„Dass im Falle der Schulleiterin ein schuldhaftes Verhalten vorlag, bestreitet niemand“, sagt Stadtsprecher Arno Specht. Allerdings habe sie nicht als Privatperson gehandelt, und sie sei auch keine Mitarbeiterin der Stadt gewesen.

Lehrkräfte werden vom Land beschäftigt, daher wäre das Land Baden-Württemberg als Dienstherr der Ansprechpartner der Stadt gewesen, um Regressforderungen zu stellen. Die Stadt Tuttlingen hätte sich jedoch „auf ein langwieriges Rechtsverfahren“ einstellen müssen, um an ihr Geld zu kommen, meint Specht.

Rechtsanwalt rät von langem Rechtsstreit ab

Der Rechtsanwalt, den die Verwaltung zur Klärung des Sachverhalts hinzugezogen hatte, habe einen anderen Weg vorgeschlagen und erklärt, dass der Schaden über die Versicherung reguliert werden müsse. Specht: „Daraufhin gingen wir diesen Weg.“ Die kommissarische Schulleiterin wird juristisch also nicht belangt.

Der Vorfall wurde im Februar 2020 der Versicherung gemeldet. Ein Jahr später, im Januar 2021, kam die Information, dass der Schaden reguliert wird. 28 632 Euro wurden von der Württembergischen Gemeindeversicherung erstattet, und damit das Geld des Schulkontos, auf dem Fördergelder für die Hausaufgabenbetreuung lagen. Die Stadt war finanziell in Vorleistung getreten.

Dem Elternbeirat fehlen 2700 Euro

Doch es gibt ein weiteres Konto, das des Elternbeirats, auf das Erlöse aus Waffelverkäufen und Schulfesten eingehen, aber auch Spenden. 2700 Euro hat die Reinigungsfrau davon abgehoben, die volle Summe. Geld, das nicht erstattet wurde, da es dem Vermögen der Stadt nicht zuzurechnen ist, erklärt die Verwaltung. Somit konnte der Schaden auch nicht über die Versicherung laufen.

„Das Geld ist futsch“, sagt eine Elternbeirätin. Der damalige Elternbeiratsvorsitzende kann sich nicht mehr erinnern, wie der Vorgang war und verweist an eine Nachfolgerin. Das Konto sei durch die Staatsanwaltschaft im Rahmen der Ermittlungen zunächst gesperrt worden. Erst in diesem Schuljahr sei es gelungen, das Konto wieder herzustellen.

Reinigungskraft wollte Schaden begleichen – das ist nie passiert

An die ehemalige Reinigungskraft, die die Diebstähle begangen hat, ist die Stadt nicht mit Forderungen herangetreten. Specht verweist dabei auf die Regelung über die Versicherung, daher habe die Verwaltung dazu keinen Anlass gesehen. Die Raumpflegerin war bei einem Reinigungsunternehmen angestellt, das im Auftrag der Stadt in der Grundschule tätig war.

Das Amtsgericht Tuttlingen verurteilte die damals 37-Jährige zu einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung für Diebstahl und Computerbetrug. Und sie musste 100 Sozialstunden ableisten und ihrem Bewährungshelfer regelmäßig über ihre finanzielle Lage berichten.

Das Gericht hatte festgestellt, dass es bei der Angeklagten nichts zu pfänden gebe. Ihrer Zusage vor Gericht, dass sie den Schaden begleichen wolle, ist sie nicht nachgekommen.

Über Wochen hinweg Geld gezogen

Deutlich wurde in der Gerichtsverhandlung aber auch, dass sie die Konten völlig unbehelligt plündern konnte. Sie stahl die EC-Karten samt Geheimnummern. Weil der Automat nur 1000 Euro pro Tag ausgibt, zog sie teilweise kurz vor Mitternacht los, hob mit den Karten Geld ab, wartete bis nach 24 Uhr und machte dann eine zweite Abhebung.

Nach wenigen Wochen waren beide Konten leer, teilweise sogar überzogen. Die kommissarische Schulleiterin sagte vor Gericht aus, dass sie nicht gemerkt habe, dass die EC-Karten weg waren. Über die Sommerferien hinweg ist das auch keinem anderen aufgefallen.

Im neuen Schuljahr prüften Elternbeiräte die Kontoauszüge, so fiel der Diebstahl auf. Die Schulsekretärin und der Hausmeister der Schule gingen zur Polizei und erstatteten Anzeige.

Warum erst jetzt Klarheit?

Der Fall war damals auf großes Interesse gestoßen, ebenso die Rolle der kommissarischen Schulleitung. Immer wieder gingen dazu Nachfragen bei der Stadtverwaltung ein. Auch unsere Redaktion erkundigte sich regelmäßig danach, welchen Weg die Stadtverwaltung zur Begleichung der fehlenden Geldsumme eingeschlagen habe.

Dabei wurde leider nicht immer so kommuniziert, wie wir es uns gewünscht hätten. Arno Specht

Wieso wurde die Information, dass die Versicherung den Schaden übernommen hat, erst jetzt bekannt gegeben? Arno Specht verweist auf mehrere Wechsel in der Schulabteilung und der Fachbereichsleitung in der Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren. „Dabei wurde leider nicht immer so kommuniziert, wie wir es uns gewünscht hätten“, so der Stadtsprecher.

Im Umgang mit der Verwendung von Bank- und Kreditkarten habe die Stadt bereits im März 2018 eine Dienstanweisung an ihre Mitarbeiter ausgegeben, also noch vor dem Diebstahl. „Aus gegebenem Anlass wurden die Betroffenen nochmals daran erinnert“, so Specht.