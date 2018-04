Punktgewinn hilft SV Bärenthal kaum

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Für die Frauenfußballerinnen der SpVgg Aldingen hat sich das Sprichwort nicht bewahrheitet. Nach zwei Siegen über den jeweiligen Tabellenzweiten verpasste die abstiegsgefährdete SpVgg gegen die SG Herrenzimmern/Villingendorf die dritte Überraschung in Serie.

In der Landesliga erkämpfte sich der SV Bärenthal ein Unentschieden, das im Abstiegskampf wohl zu wenig ist. Die zweite Mannschaft des SVB unterlag in der Bezirksliga dem SC 04 Tuttlingen 0:2. Die SG Frittlingen/Wilflingen trat zum Spiel nicht an.

Landesliga

SV Bärenthal – SV Sulgen 2:2 (1:2). Das Ergebnis im Bezirks-Kellerderby bringt keinem der beiden Vereine wirklich etwas im Kampf um den Klassenerhalt. Die momentan gesicherten Teams aus Uttenweiler und Sondelfingen (je 20 Punkte) sind Sulgen (15) und Bärenthal (9) bereits weit enteilt. Nach einer 25-minütigen Abtastphase gingen die Gastgeberinnen durch Lydia Wronsky 1:0 in Führung (27.). Dies war der Startschuss zu turbulenten fünf Minuten. Gracia Russo markierte in der 31. Minute erst den 1:1-Ausgleich. Direkt vom Anstoß weg legte Sulgen durch Torjägerin Jessica Exner (32.) das 1:2 nach. Das letzte Tor der Partie markierte Miriam Schneider in der 62. Minute zum Ausgleich. Beide Seiten verpassten in der letzten halben Stunde die Möglichkeiten zum Siegtreffer.

Regionenliga

SpVgg. Aldingen – SG Herrenzimmern/Villingendorf 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Vanessa Merkt (31.), 1:1 Jule Sauser (62.), 1:2 Johanna Bantle (90.).

FV 08 Rottweil – TSG Wittershausen 5:3 (1:1). Tore: 1:0 Natalie Hriso (24.), 1:1 Laura Digiser (26.), 2:1, 3:1 Deborah Theis (50., 56.), 3:2 Sina Maier (58.), 4:2 Deborah Theis (63.), 5:2 Marline Stummer (69.), 5:3 Janine Stein (76.).

SG Beffendorf/Hochmössingen – Sportfreunde Gechingen 4:2 (1:0). Tore: 1:0 Mareen Rempp (13.), 2:0 Carina Aiple (52.), 2:1 Amelie Jost (54.), 3:1, 4:1 Carina Aiple (61., 64.), 4:2 Sofie Seifensand (90.).

SV Unterdigisheim – SG Grafenau/Weil der Stadt 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Larissa Wäschle (89.).

SV Glatten – SG Aichhalden-Rötenberg 3:5 (2:1). Tore: 0:1 Madeline Klaus (3.), 1:1 Franziska Herbstreuth (5.), 2:1 Ann-Kathrin Glunk (44.), 2:2, 2:3 Madeline Klaus (49., 63.), 2:4 Sandrina Graf (65.), 3:4 Franziska Herbstreuth (71.), 3:5 Madeline Klaus (90.).

SG Jettingen – SV Nufringen 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Ayse Altindag (40.), 0:2, 0:3 Martina Gerlach (50., 52.), 0:4 Ayse Altindag (75.).

Bezirksliga

SG Herrenzimmern/Villingendorf II – SV Schwenningen/Heuberg 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Leonie Kramer (8.), 2:0 Leonie Kramer (34.), 3:0 Morena Schmid (51.), 3:1 Selina Dreher (61.), 4:1 Leonie Kramer (87.).

FC Hardt – FV Rot-Weiß Ebingen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Maike Rose (32.), 0:2 Selina Conzelmann (63.), 1:2 Francesca Flaig (86.).

SV Bärenthal II – SC 04 Tuttlingen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Gudrun Egle (37.), 0:2 Stephanie Palm (67.).

FC Göllsdorf – TSV Stetten/Hechingen 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Sina Oesterle (62.), 0:2 Katrin Strobel (66.), 0:3 Ebru Birinci (81.).

SG Locherhof/Mariazell – SG Frittlingen/Wilflingen 3:0-Wertung, weil die Gäste nicht antraten.