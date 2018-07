Punkte: TG-Volleyballer siegen zwei Mal

Das erste Spiel gegen Emmendingen begannen die Tuttlinger mit großen Unsicherheiten in der Annahme und Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Zuspiel und Angriff. Die Emmendinger arbeiteten sich so schnell eine Sechs-Punkte-Führung herausa und entschieden den ersten Satz mit 25:19 für sich.

Die durch die Satzpausen-Ansprache von Trainer David Pohl neu motivierten Tuttlinger begannen den zweiten Satz mit einer langen Aufschlagserie von Zuspieler Eugen Fix. Die Mannschaft wirkte wie ausgewechselt. Die Annahme um Libero Edi Fix kam präziser, was sie für Schnellangriffe der Mittelspieler Daniel Weinmann und Janosch Maas nutzten. Zwischenzeitlich spielte sich die TG eine 19:7-Führung herausspielen. Gegen Ende des Satzes ließ die Konzentration nach, was allerdings nichts an dem souveränen Satzgewinn änderte (25:18).

Den dritten Satz begannen die Donaustädter routiniert. Durch effektive Diagonal-Angriffe von Otmar Wetzel erspielten sie sich wieder eine Führung. Die Tuttlinger kontrollierten das Spiel und gewannen den dritten Satz mit 25:22. Den vierten Durchgang begannen die Tuttlinger etwas zu selbstsicher und gerieten schnell in einen 9:6 Rückstand. Durch schöne Angriffe der beiden Hauptangreifer Benedikt Stegmann und Christian Fritzsch holte die TG den Rückstand aber zügig auf. Der Tuttlinger Block gewann zunehmend an Stabilität, was letztendlich zum verdienten Satz (25:19)- und Spielgewinn führte.

Sieg bringt Motivation

Motiviert durch den Sieg gingen die Donaustädter in das zweite Spiel des Tages gegen die FT 1844 Freiburg III. Der erste Satz war bis zum Spielstand von 14:14 ausgeglichen. Durch druckvolle Aufschläge von Eugen Fix und wiederholt starken Blockaktionen von Fritzsch, Wetzel und Maas gelang es der TG, sich abzusetzen und den Satz für sich zu entscheiden (25:20).

Der zweite Satz begann ebenfalls ausgeglichen. Ab dem Punktestand von 7:7 gewannen die Tuttlinger erneut die Oberhand und bauten Druck über Mittelspieler Edgar Leitner und Maas auf. Durch starke Abwehraktionen des Jugendspielers Fabian Hagen konnten die Donaustädter immer wieder gut aufbauen und den Satzgewinn für sich verbuchen (25:14).

Im dritten Durchgang wollten die Tuttlinger das Spiel für sich entscheiden, allerdings hatten sie nicht mit dem Erstarken der Freiburger gerechnet. Bis zum 17:17 setzten sich die Gäste zur Wehr und brachten die Tuttlinger Abwehr immer wieder in Bedrängnis. Doch ab dann gewann der Tuttlinger Block wieder die Oberhand. Durch starke Angriffe der TG brach nun auch die letzte Gegenwehr der FT endgültig. Angefeuert von zahlreichen Zuschauern in der Mühlauhalle, entschieden die Tuttlinger auch das zweite Spiel verdient für sich und setzten sich damit im Mittelfeld der Verbandsliga fest.