Pudelfreunde führen Weihnachtsfeier durch und halten Jahreshauptversammlung ab

Wir, die Pudelgruppe „Villingen-Schwenningen“ mit Sitz in Möhringen vom Verband der Pudelfreunde Deutschland e.V., durften, unter Einhaltung der Covid-Bestimmungen, unsere Weihnachtsfeier am 04.12.2021 im Selbenbacher Hof machen. Erstaunlich viele Mitgieder kamen mit Ihren Familien und Pudeln nach Tuttlingen.

Viele neue Mitglieder konnten vom 1. Vorsitzenden Thomas Riekeberg begrüßt werden. Nach dem leckeren Abendessen und vielen netten Gesprächen kam es dann zu den Ehrungen. Hier wurden Karin und Thomas Riekeberg von Monic Sander und Silke Benold für ihre 20-jährige Mitgliedschaft im VDP e.V. mit einer Urkunde und der silbernen Verbandsnadel ausgezeichnet; Karin Riekeberg erhielt zusätzlich noch einen Blumenstrauß. Ferner erhielten beide noch die Urkunde „Deutscher Champion VDP e.V.“ für Ihren fawn-Kleinpudelrüden „Top Tango Hit von der Golden Venus“; damit hat Tango sein fünftes Championat erreicht. Natürlich gingen die Anwesenden mit ihren Pudel nicht leer aus. Monic Sander und Thomas Riekeberg überreichten jedem eine große Überraschungstasche mit Hundeleckereien und –Spielzeugen.

Im Januar wurden dann die allgemeinen Covid-Bestimmungen wieder verschärft und uns blieb, bei der großen Mitgliedsanzahl, nichts anderes übrig, die Jahreshauptversammlung am 16.01.2022 online via MS-Teams durchzuführen. Nach der Begrüßung durch Thomas Riekeberg erfolgten die Berichte der einzelnen Amtsträger. Sehr schön war es, dass unsere wenigen Treffen in 2021 sehr gut besucht waren. Danach ging es dann an die Neuwahlen und es gab nur zwei Veränderungen, nämlich Silke Benold löst Monic Sander als 2. Vorsitzende und Elke Walther löst Ingrid Abt als Kassenprüferin ab. Thomas Riekeberg bedankte sich für die Unterstützung bei den scheidenden Amtsträgern. Der Vorstand besteht nun aus: 1. Vorsitzender: Thomas Riekeberg, 2. Vorsitzende: Silke Benold, Kassenwart: Karin Riekeberg, Kassenprüfer 1: Dr. Bernhard Martin, Kassenprüfer 2: Elke Walther, Schriftführer: Thomas Riekeberg, Zuchtwart: Thomas Riekeberg.

Abschließend wurden noch Neuerungen besprochen und die Termine für die jährlichen Gruppentreffen besprochen und festgelegt. Unser erstes Treffen wird im April sein und dann werden wir uns am Bodensee treffen, wandern und einkehren.

Die VDP-Ortsgruppe (VDH / FCI) „Villingen-Schwenningen“, mit Sitz in Möhringen, trift sich alle vier Wochen zu verschiedenen Vorhaben; es war wieder ein spannendes Pudeljahr trotz der Einschränkungen. Interessierte Pudel- und Hundefreunde dürfen sich gerne an den ersten Vorstand wenden: thomasriekeberg@t-online.de; www.vdp-villingen-schwenningen.de.